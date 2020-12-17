ماجد السبيعي: الحمر لون صعب والجميع ينافس على المركز الأول

المواطن - الرياض

عبر ماجد بن ناصر بن غنيم السبيعي، المتوَّج بكأس النادي فئة (الحمر)، ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن سعادته الغامرة بالحصول على المركز الأول.

وأكَّد أنَّ المنافسة كانت قوية بين المشاركين، وقال: “شاركنا مع إخواننا في هذا الشوط، والجميع كان ينافس على المركز الأول، وكنا ننتظر قرار لجنة الحكام بترقُّب كبير، والحمد لله على الفوز”.

وشدد ماجد السبيعي على أنَّ الحمر من أصعب الفئات، وقال: “فردياتي جميعها رومانية، والحمر فحولها صعبة، وحتى إنتاجها لا يأتي بنفس اللون دائمًا، ويأتي بتوفيق من الله -سبحانه وتعالى-، وهي من أصعب الألوان، لهذا تجد الزين فيها متوسط العدد، فالألوان الأخرى لها سنوات من الإنتاج، بينما نجد الحمر له ما يقارب الـ14 عامًا فقط، والمقارنة بين لون الحمر والألوان الأخرى فيه ظلم للحمر”.

وأكَّد السبيعي على قوَّة المنافسة في النسخة الحالية للمهرجان، مشيرًا إلى أنَّ هناك تطورًا كبيرًا، وقال: “في هذه السنة كانت المنافسة قوية، والحلال طيِّبًا، وأتمنى التوفيق للجميع”.

وقدَّم السبيعي شكره لأعضاء لجنة الحكام على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل عدالة المنافسة، كما قدَّم شكره لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على التنظيم الرائع والتطوير الكبير الذي شهده المهرجان هذا العام، رغم جائحة كورونا كوفيد-19.

شارك الخبر