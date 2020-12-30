ماذا تعرف عن بيير كاردان صاحب ثورة الموضة في الخمسينيات والستينيات؟

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توفي مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيير كاردان يوم أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 98 عامًا.

ويرجع الفضل إلى كاردان في المساعدة في إحداث ثورة في الموضة بتصميماته المستقبلية والأنيقة في الخمسينيات والستينيات، كما أن بيير كاردان كان رائدًا في مجال التجارة، إذ سمح بترخيص استخدام اسمه في مجموعة من المنتجات مثل النظارات الشمسية.

وقالت عائلته لوكالة الأنباء الفرنسية إنه توفي في مستشفى في نويي قرب باريس، مضيفين في بيان “إنه يوم حزن كبير لجميع عائلتنا. لم يعد بيير كاردان موجودًا”.

وُلد كاردان في إيطاليا عام 1922، لكنه انتقل إلى فرنسا عندما كان طفلًا، وبدأ حياته المهنية في مجال الأزياء في باريس حيث عمل في شركات من بينها شيباريلي وديور، وصمم الأزياء لفيلم الجميلة والوحش، الذي أنتج عام 1946 للمخرج جان كوكتو، ثم أسس متجره الخاص للأزياء في عام 1950 وصنع اسمه بتصاميم خيالية مثل مجموعة سبيس إيدج الخاصة به في عام 1964، بالإضافة إلى مجموعاته الرائدة الجاهزة للارتداء لكل من الرجال والنساء.

وكان من بين من أشادوا به وبأعماله المصور والموديل السابق نايجل باركر، والذي كتب على تويتر: “فقدنا أسطورة.. توفي اليوم مصمم الأزياء بيير كاردان الذي أحدث ثورة في الصناعة بتصميماته المستقبلية.. كان يفكر خارج نطاق الأعمال التجارية”.

وتابع: “لقد كان من أوائل الأشخاص الذين عملت معهم كعارض أزياء في بداية مسيرتي المهنية”.

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