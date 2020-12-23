ماذا قال لوشيسكو عن الاتحاد قبل كلاسيكو دوري محمد بن سلمان ؟

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لـ الهلال عن نادي الاتحاد، وذلك قبل لقاء الفريقين بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لوشيسكو لـ صحيفة prosport الرومانية: “عندما واجهنا النمور بالجولة الرابعة الأمر كان صعبًا، خاصة أنهم تعادلوا معنا، لكن الأمور أصبحت سهلة وأفضل بعدما سجلنا هدفين آخرين وفزنا بثلاثية مقابل هدف”.

وأضاف لوشيسكو: “حاليًّا السعودية أغلقت الحدود والمنافذ البحرية والجوية؛ كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة أسبوع، والأمر قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة”.

المريسل يثير الجدل قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد:

وفي وقت سابق، أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل بطرح سؤال عن نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة العميد يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

رسالة المريسل لجماهير العميد:

وغرد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “جمهور الاتحاد، لا تنتظروا من بعض إعلامكم وهم قلة قليلة، لكل ما هو أزرق أن يُطرح هذا السؤال، فطرحهم له يعني خروجهم من جروب التبعية والمصالح الشخصية، بس برضو نطرح هالسؤال، ليه الهلال ما طلب حكام أجانب لمواجهة الاتحاد؟”.

ويسعى الفريق الأزرق إلى الفوز على الاتحاد، وذلك من أجل الانفراد بصدارة دوري المحترفين.

وكان الأزرق انتصر على فريق القادسية بثلاثية مقابل هدف أول أمس الاثنين، وذلك ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين.

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