ماذا قال لوشيسكو للتلفزيون الروماني عن رئيس الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

أثنى الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب نادي الهلال، خلال مقابلة إعلامية مع التلفزيون الروماني على فهد بن نافل رئيس النادي.

وتحدث لوشيسكو قائلًا: “فهد بن نافل إنسان صريح للغاية، ومنذ اليوم الأول له في رئاسة النادي وأخبرني بأن هذه هي الميزانية المتوفرة للفريق، وأنه يجب عليه العمل، وذلك من أجل تقديم كل ما لدي للفريق كمدير فني”.

ماذا يفعل رئيس الهلال يوميًا مع لوشيسكو ؟

وأضاف لوشيسكو: “ابن نافل يتأكد يومًا بعد كل حصة تدريبية أن الفريق لا ينقصه أي شيء، ودائمًا يطلب مني خلق أجواء لطيفة وإيجابية بين اللاعبين من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في الفريق”.

واختتم لوشيسكو قائلًا: “ابن نافل دائمًا يقول لي بأنه إذا وعدتك بشيء فسأنفذه وطالما لم أعدك بشيء إذا فلن يتحقق، هو يتحدث معي عن الفريق لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة يوميًّا”.

المريسل يثير غضب عشاق الأزرق :

وفي وقت سابق، أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل غضب نادي الهلال وجماهيره، وذلك قبل ساعات من مواجهة نادي الاتحاد غدًا في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وتحدث المريسل في قناة 24 الرياضية اليوم الجمعة قائلًا: “إدارة فهد بن نافل تعرف جيدًا وبذكاء كيف تستغل الضغط الإعلامي على الحكم المحلي قبل مواجهة نادي الاتحاد، وجماهير الأزرق، تقول إن فريقها أكثر الأندية تعرضًا للأخطاء التحكيمية”.

وأضاف المريسل: “لو نتذكر علي البليهي، مسك زياد الصحفي و(حضنه) وأعاقه عن تنفيذ اللعبة، ثم ارتدت بهجمة مرتدة، سجل منها الهلال هدفًا في شباك الاتحاد، انظروا إلى أصل اللعبة ستجدون أنها كانت مخالفة لمصلحة زياد الصحفي”.

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