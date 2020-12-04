مارتينيز جاهز للمشاركة مع الشباب

المواطن - مروة نبيل

أصبح البرتغالي فابيو مارتينيز جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

مارتينيز جاهز

وكان اللاعب البرتغالي قد تعرض لإصابة في عضلة الحوض الأمر الذي منعه من المشاركة مع الشباب في المباريات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولقاء الاتحاد في البطولة العربية للأندية.

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، منح المدير الفني البرتغالي بيدرو كايشينيا الضوء الأخضر للاستعانة بخدمات مارتينيز في التدريبات الجماعية التحضيرية لمباراة القادسية.

الشباب في دوري محمد بن سلمان

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهتين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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