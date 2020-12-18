مانشستر يونايتد.. و4 أرقام مميزة في البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

يُقدم مانشستر يونايتد أداء جيدًا خلال منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، خاصة في مباراته الأخيرة ضد شيفيلد يونايتد، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى فوز.

يونايتد ضد شيفيلد:

ولعب مانشستر يونايتد ضد شيفيلد على ملعب “برامول لين”، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 3/ 2، سجلها أنتوني مارسيال وثنائية للاعب ماركوس راشفورد.

ورفع الشياطين الحمر رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة، ليحتل المركز الأخير.

مانشستر يونايتد يتألق:

وحقق مانشستر يونايتد العديد من الأرقام المميزة في البريميرليج بعد فوزه على شيفيلد، حيث وصل لاعبه راشفود إلى الهدف رقم 43 تحت قيادة مدربه أولي جونار سولسكاير، في جميع البطولات.

وأصبح ماركوس راشفود أكثر لاعب من الشياطين الحمر، ينجح في تسجيل هذا العدد من الأهداف تحت قيادة مدرب واحد، منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون في عام 2013.

كما وصل راشفورد إلى هدفه الخامس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وجميع أهدافه أتت بعيدًا عن ملعب الشياطين الحمر “أولد ترافورد”.

وأصبح مانشستر يونايتد ثاني فريق يسجل هدفين أو أكثر، في 10 مباريات متتالية خارج ملعبه طوال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، والأول في عصر البريميرليج، منذ توتنهام هوتسبير في أكتوبر 1960.

على الجانب الآخر، سجل مارسيال هدفه الأول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، في محاولته رقم 11، لينهي جفافه التهديفي الذي استمر 683 دقيقة.

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