مانشستر يونايتد يقترب من صفقة تبادلية مع الإنتر

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قد تشهد صفقة تبادلية بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد والإنتر

وأكد المدير التنفيذي للإنتر، بيبي ماروتا أنه تم الاستقرار على رحيل نجم الفريق الدنماركي كريستيان إريكسن، ولكن يرغب النادي في الاستفادة منه بعقد صفقة تبادلية.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن إنتر ميلان يبحث استخدام اسم إريكسن في عقد صفقة تبادلية، وضم لاعب وسط آخر على مستوى كبير.

وأضاف: “الإنتر وضع عدة خيارات أهمهما لياندرو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان، وجرانيت تشاكا، لاعب آرسنال، إلا أن أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري، يحلم بضم دوني فان دي بيك، لاعب يونايتد”.

دي بيك بديلًا لـ إريكسن

ولا يشارك دي بيك أساسيًا في تشكيلة مانشستر يونايتد مع المدير الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير، في ظل اعتماده بشكل أساسي على الثنائي بول بوغبا وبرونو فرنانديز.

ويخطط إنتر ميلان لعرض إريكسن على مانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدمات لاعبه دي بيك في يناير المقبل، ويأمل النادي الإيطالي موافقة الفريق الإنجليزي بعقد تلك الصفقة خاصة أنه كان يسعى لضم اللاعب الدنماركي حينما كان في توتنهام.

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