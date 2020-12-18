مانشستر يونايتد يقتنص فوزًا صعبًا من شيفيلد يونايتد بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

اقتنص فريق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا من أرضية ملعب فريق شيفيلد يونايتد بالفوز على الأخير بثلاثية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول من مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد

وتمكن فريق شيفيلد يونايتد من إحراز الهدف الأول في شباك اليونايتد عبر اللاعب ديفيد ماكغولدريك بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بعد خطأ قاتل من الحارس هندرسون حارس اليونايتد.

وانتفض فريق مان يونايتد بعد ذلك ليُسجل هدفين عبر كل من ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال بالدقيقتين الـ26 والـ33 من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم اليونايتد بهدفين لهدف.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط فريق اليونايتد وذلك أملًا في إحراز الهدف الثالث حيث عاد ماركوس راشفورد متألقًا وأحرز الثالث للشياطين الحمر بالدقيقة الثانية والخمسين.

وعاد الحارس هندرسون مرة أخرى ليرتكب خطأ جديد كلف فريقه الهدف الثاني لـ شيفيلد يونايتد بالدقيقة الـ87 عبر اللاعب ديفيد ماكغولدريك.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز 23 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.

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