مايكون معتذرًا: ما حدث درس أستفيد منه

المواطن - مروة نبيل

اعتذر البرازيلي مايكون بيريرا لجماهير نادي النصر، بعدما سجل هدفًا بالخطأ في مرماه؛ وتسبب في تعادل الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره ضمك.

النصر ضد ضمك:

ولعب النصر ضد ضمك على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وأحرز مايكون الهدف الثاني بالخطأ في مرمى العالمي.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط فقط، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

مايكون يعتذر:

وقال مايكون في رسالة مؤثرة لجماهير النصر: “تعلمت التعامل بشكل جيد مع الأخطاء والنجاحات، تمامًا كما كنت دائمًا أحب مشاهدة الأخبار عندما كنت ألعب جيدًا وأيضًا عندما كنت ألعب بشكل سيئ”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”: “أدرك أن النقد والأخطاء ساهما في الوصول إلى ما أنا عليه الآن، لكنني أعلم أيضًا أنني لن أكون مثاليًّا أبدًا، وسوف أرتكب أخطاء ونجاحات أخرى”.

وتابع: “ما حدث بالنسبة لي هو من الماضي ولن يؤثر على يومي، وأنا أعلم أنني أخطأت وقد أخطئ في المستقبل، لكنني أقوم بمراجعة هذه الأخطاء وأحاول تجنبها، وما يحدث هو بمثابة درس أستفيد منه”.

وواصل مايكون حديثه قائلًا: “يجب أن أتذكر دائمًا أنني بحاجة إلى بذل الجهد لتقديم مستوى أعلى، وأنا الآن متيقن أن الحياة عبارة عن دروس لا تقتصر على حياتك الاحترافية في كرة القدم”.

واختتم المدافع البرازيلي حديثه قائلًا: “كل ما يحدث في الحياة هي أمور تستحق التأمل، لا يمكن أن تعيش من أجل أن تكون لاعب كرة قدم فقط، يجب أن تعترف بأخطائك لتكون قدوة كأخ وأب وصديق”.

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