مايكون يرفض الكشف عن سبب ارتداء شارة القيادة

المواطن - مروة نبيل

رفض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي مايكون التعليق على سبب ارتدائه شارة القيادة خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة أبها اليوم.

مايكون يرفض التعليق

وارتدى المغربي عبدالرزاق حمدالله شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الشوط الأول، قبل أن يمنحها للمدافع البرازيلي، الذي رفض الكشف عن سبب حصوله عليها، مفضلًا الحديث عن الأمور الفنية.

وقال مايكون خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “لا أفضل الإجابة على هذا السؤال. لو فزنا باللقاء لما سألني أحد عن أسباب إعطاء حمدالله شارة القيادة لي خلال الشوط الثاني، لكننا خسرنا لذلك كثرت الأحاديث”.

وفي السياق ذاته، رفض المدافع البرازيلي تحميل الخط الخلفي نتيجة الهزيمة بمفرده، مشددًا على أن النصر أضاع فوزًا في الشوط الأول، بعد إهدار عدد من الفرص، كانت كفيلة بإنهاء الأمور مبكرًا.

وطالب مايكون زملاءه بمزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة، من أجل تفادي الأخطاء المتكررة، وحتى يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها ضد النصر

ولعب أبها ضد النصر اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبهاوي بهدفين مقابل هدف.

وتقدم العالمي أولًا عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 19، قبل أن يسجل كارلوس ستراندبيرج ثنائية خلال أحداث الشوط الثاني، ليمنح أبها ثلاث نقاط غالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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