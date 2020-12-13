ما دلالة إضافة السعودية لقائمة ممرات السفر الآمنة ؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سلط موقع هوتيلر ميدل إيست الضوء على إضافة السعودية إلى قائمة المملكة المتحدة لدول السفر الآمنة، مما يعني أن المسافرين السعوديين لن يحتاجوا إلى عزل أنفسهم بسبب فيروس كورونا عند وصولهم.

وقالت حكومة المملكة المتحدة في بيان: “تمت إضافة السعودية إلى قائمة ممرات السفر الحكومية بعد تحليل متعمق لوباء فيروس كورونا في هذه البلدان”.

السعودية ضمن الدول الآمنة

ووفقًا لما أعلنته حكومة المملكة المتحدة، يعفى الضيوف المسافرون من المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة من الحجر المنزلي حال الوصول من السفر، وذلك ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم السبت 12 ديسمبر.

دلالات رفع السعودية من قائمة الحظر

ويتم أخذ مجموعة من العوامل في الاعتبار عند اتخاذ قرار بإزالة بلد من قائمة ممر السفر، بما في ذلك الزيادة المستمرة لفيروس كورونا داخل هذه البلد، وعدد الحالات الجديدة، والحالات المستوردة، ومعلومات عن اختبار البلد القدرة ونظام الاختبار”، كما تم ادراج البحرين والإمارات العربية المتحدة مدرجان أيضًا على قائمة السفر الآمنة في المملكة المتحدة.

وخففت السعودية تدريجيًا الإجراءات الخاصة بالسفر للرحلات الدولية منذ سبتمبر الماضي، ويمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الأجانب الذين يحملون تأشيرات صالحة دخول المملكة إذا كانت نتيجة مسحتهم الخاصة بفيروس كورونا سلبية.

ومن المتوقع أن تنهي السعودية جميع القيود على البر والجو والبحر اعتبارًا من بداية العام المقبل.

لا حاجة للعزل المنزلي

وكانت الخطوط السعودية أعلنت أن بريطانيا قررت عدم تطبيق إجراءات الحجر المنزلي الإلزامي على المسافرين القادمين من المملكة.

وقالت الخطوط إنه وفقًا لما أعلنته حكومة المملكة المتحدة، يعفى الضيوف المسافرون من المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة من الحجر المنزلي حال الوصول من السفر، وذلك ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم السبت 12 ديسمبر.

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