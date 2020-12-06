ما هو الفرق بين إصدارات الويندوز

الويندوز من أهم البرامج التي يتم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر، فهو ليس برنامج للاستخدام بل هو نظام تشغيل لذلك يجب أن تتعرف على ما هو الفرق بين إصدارات الويندوز لكي تقوم باختيار المناسب.

إصدارات الويندوز

كما تحدثنا في المقدمة أن برامج المايكروسوفت ويندوز هو عبارة عن نظام تشغيل يتم من خلاله التعامل مع جهاز الكمبيوتر، يتم إصدار ل فترة نسخة جديدة واصدار جديد من نظام التشغيل ويندوز، كل نسخة بها مجموعة من المميزات والمواصفات.

حيث يهتم المبرمج المسؤول عن اصدار نسخ الويندوز على معرفة العيوب التي كان يعاني منها المستخدم في الاصدار السابق ومن ثم الاهتمام بتطويرها والقضاء على هذه العيوب في الاصدار الجديد، لكي يتم تلبية جميع حاجات وتفضيلات المستخدمين.

تم إصدار أول نسخة من الويندوز في عام 1985 ميلاديًا، وتوالت الإصدارات حتى عام 2015، وكانت آخر نسخة تم إصدارها هي ويندوز 10.

ما هو الفرق بين إصدارات الويندوز

منذ صدور أول نسخة من الويندوز وتوالت الإصدارات المختلفة التي يختلف كل اصدار عن الاصدار السابق وعن التالي له أيضًا، حيث دئماًا تسعى شركة مايكوسوفت إلى تقديم أفضل ما تستطيع تقديمه وتحاول أن تلبي جميع حاجات المستخدمين حيث تقوم بمتابعة الاستخدام ومعرفة العيوب والمميزات التي يواجهها المستخدم.

يعتبر نظام التشغيل الويندوز هو الأشهر في الدول العربية على الإطلاق وهو الأكثر استخدامًا حيث لا تسمع عن أي نظام تشغيل آخر منافس لشركة مايكروسوفت ونظام التشغيل الخاص بها، وهناك العديد من الإصدارات التي لكل إصدار مميزات ومواصفات ومتطلبات تشغيل أيضًا تتوفر في الجهاز.

وفي الآونة الأخيرة كان هناك مجموعة من أنظمة التشغيل المتاحة حتى الآن وهي الأكثر استخدامًا مقارنة بباقي الأنظمة والإصدارات الأخرى وهما ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10، هذه الإصدارات الثلاثة مشابهة في بعض الأشياء وتختلف في المواصفات الأحدث والمميزات الاضافية.

مواصفات ويندوز 7

يعتبر هذا الإصدار من أسهل اصدارات الويندوز في الفترة الأخيرة وهو إصدار مميز وحديث وبه مواصفات ومميزات كثيرة، منها:

الواجهة الرسومية

يتميز هذا الإصدار بامتلاكه واجهة رسومية مميزة، لاحتوائها على مجموعة من التطبيقات الملونة التي تتناسب مع التطور التكنولوجي الحديث.

التصميم

يتميز اصدار ويندوز 7 بتصميم مختلف وحديث ومتطور جدًا، تعتبر هذه النسخة مختلفة تمامًا عن النسخ السابقة من الويندوز، ويحتوى أيضًا على مجموعة من التطبيقات المساعدة التي يحتاجها المستخدم، مثل: الساعة، حالة الطقس، قياس أداء المعالج، وغيره.

دعم البرامج

إصدار ويندوز 7 على أنه قادر على دعم وتشغيل كافة التطبيقات والبرامج التي تتوافق مع إصدارات الويندوز القديمة، مثل ويندوز 98.

مواصفات ويندوز 8

صدر بعد إصدار ويندوز 8 ويتضمن مواصفات ومميزات أعلى وأفضل من ويندوز 7، ومنها يذكر موقع المواطن:

الواجهة الرسومية

في هذا الإصدار تم الحفاظ على الواجهة الرسومية التي إنشاؤها في إصدار ويندوز 7، مع وضع قائمة ابدأ start كصفحة رئيسية للويندوز.

التصميم

أما بالنسبة للتصميم فكان مختلف جدًا عن نسخة ويندوز 7، فلم يكن التصميم به قائمة ابدأ start، بل تحولت إلى شاشة كاملة، ولم يعجب هذا التصميم الكثير من المستخدمين بل تم رفض هذا التصميم.

دعم البرامج

ولأن ويندوز 8 مطور عن ويندوز 7 فهو أيضًا يدعم تشغيل كافة التطبيقات التي كانت باقي النسخ السابقة تدعمها.

مواصفات ويندوز 10

ويندوز 10 يعتبر أحدث نسخة تم إصدارها من الويندوز والتي صدرت في عام 2015 وتحتوي على العديد من المواصفات المطورة والحديثة، ومنها:

الواجهة الرسومية

ولأنه الأحدث تميز هذا الإصدار بوجود واجهة رسومية متطورة وحديثة عن النسخ والإصدارات السابقة من الويندوز، حيث أن هذه الواجهة اعتمدت على استخدام مجموعة من الألوان فائقة الوضوح وعالية الجودة.

التصميم

وبالنسبة لتصميم النسخة الحديثة والأخيرة من الويندوز اعتمدت على تحديث وتطوير بعض المميزات والعيوب التي لاحظها المستخدم في نسخة ويندوز 8 مع وضع مجموعة من الخصائص والمواصفات الحديثة والجديدة في الصفحة الرئيسية لنظام التشغيل.

دعم البرامج

يمكن من خلال نظام التشغيل ويندوز 10 أن تقوم بفتح وتشغيل كافة البرامج التي ظهرت مؤخرًا في الربع الأولى من عام 2015 وأيضًا البرامج التي يتم تشغيلها باقي النسخ السابقة.

كيفية اختيار نسخة الويندوز المناسبة

بعد التعرف على ما هو الفرق بين إصدارات الويندوز المختلفة والتعرف على جميع المواصفات والخصائص التي تتمتع بها كل نسخة لابد أن تعلم كيف تقوم باختيار نسخة ويندوز مناسبة مع جهازك، ويتم هذا من خلال:

يجب أن تكون النسخة متوافقة مع إمكانيات الحاسب الآلي المادية والتي تتمثل في مساحة القرص الداخلي للتخزين بجانب عدد الرامات وسرعة المعالج ونوعه وهكذا.

اختيار الإصدار التي يحقق كافة استخدامات المستخدم من تشغيل تطبيقات وسرعة أداء وواجهة سهلة الاستخدام بالنسبة للمستخدم.

محاولة الاستعانة برأي أحد المبرمجين أو المتخصصين في اقتراح واختيار النسخة الأفضل للجهاز والتي تتوافق مع متطلبات الحاسب الآلي.

اللجوء لأحد المبرمجين لتشغيل النسخة على الجهاز مع التأكيد على المبرمج أن لا يقوم بمسح أي برامج أو ملفات محفوظة في الجهاز.

لابد أن تعرف أن تنزيل نسخة جديدة على الجهاز سوف يفقدك العديد من الملفات والمحفوظات الموجودة على جهازك لذلك احرص على نقل جميع الملفات والصور التي تريدها لذاكرة خارجية.

في البداية سوف تجد استخدام النسخة الجديدة صعب لانك بالفعل قد تعودت على النسخة السابقة ولكن بعد ذلك سوف تستطيع استخدامها بكل سهولة.

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