ما هو شرط نيمار لتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

لن يوقع نيمار عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان إلا إذا تعاقد العملاق الفرنسي مع قائد برشلونة ليونيل ميسي الصيف المقبل، وفقًا للتقارير.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ارتبط الجناح البرازيلي بالمغادرة على مدار الـ18 شهرًا الماضية، منذ أن ذهب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا دون إجازة للتدريب قبل الموسم على انتقال محتمل إلى نادي برشلونة السابق.

وفي الوقت نفسه، سينتهي عقد ميسي في النادي الكتالوني حتى صيف 2021 وكاد أن يترك عمالقة الليغا في وقت سابق من هذا العام بعد خلاف مع الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

مستقبل نيمار مرتبط بميسي:

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن مستقبل نيمار في فرنسا سيتحدد فيما إذا كان باريس سان جيرمان قادرًا على تكريس أمواله الأموال ميسي، في انتقال من شأنه أن يحدث صدى في عالم كرة القدم.

وكثف جناح باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده في عام 2022، التكهنات حول مستقبله من خلال الكشف عن رغبته في الارتباط مع ميسي مرة أخرى بعد أن فاز الثنائي بلقبين في الليغا وثلاثة كؤوس إسبانيا إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا 2015، وكأس العالم للأندية. نوبة أربع سنوات.

وفي حديثه بعد فوز باريس سان جيرمان 3-1 على مانشستر يونايتد يوم الأربعاء، قال نيمار: “ما أريده أكثر من أي شيء آخر هو اللعب مع ميسي مرة أخرى، حتى أتمكن من الاستمتاع به مرة أخرى على أرض الملعب”.

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