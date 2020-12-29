ما هي فوائد المشي

ما هي فوائد المشي سؤال يود معرفته الكثير حيث يعتبر من أسهل التمارين التي يمكن للإنسان القيام بها كل يوم، فهو بسيط يمكن القيام به في أي وقت من اليوم، وله فوائد صحية مختلفة للجسم.

ما هي فوائد المشي الجسدية والصحية لمدة ساعة يوميا

تقوية عضلة القلب والرئتين ومنع السكتات الدماغية وانسداد الأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

المشي لمدة ساعة في اليوم يساعد على إنقاص الوزن وزيادة معدل حرق السعرات الحرارية والدهون في الجسم.

ينشط الدورة الدموية ويحفز انتقال الإشارات العصبية من المخ إلى أطراف الجسم.

للوقاية من سرطان الثدي لأن العديد من الدراسات الطبية أثبتت أن النساء اللاتي يمشون لمدة نصف ساعة يوميًا أقل عرضة للإصابة بهذا المرض.

يعد المشي أيضًا عقبة في منع مختلف أنواع السرطان (خاصة سرطان الثدي والقولون) والوقاية من مرض السكري.

يُقوّي عضلات البطن، والساقين، والحوض، ويُساعد في الحصول على القوام السليم.

ما هي فوائد المشي النفسية لمدة ساعة يوميا

يساعد المشي على حل المشاكل اليومية، فهو يعتبر أفضل طريقة نفسية للعقل للتخلص من الصعوبات والراحة وتخفيف التوتر وتهدئة الأعصاب وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الأكثر إثارة وتعقيدًا.

بشكل عام يمكن أن تساعد التمارين البدنية في تخفيف أعراض الاكتئاب، حيث تشير المراجع إلى أن المشي له تأثير كبير على أعراض الاكتئاب، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح التأثير الفعال والإيجابي لوقت المشي وشدته على أعراض الاكتئاب.

أظهرت دراسة أن المشي لمسافات طويلة لمدة 30 دقيقة في اليوم أو ثلاث mمرات مشي قصير لمدة 10 دقائق في اليوم أدى إلى تحسن كبير في قدرة امتصاص الأكسجين القصوى، ولكن المشي الطويل أكثر فعالية في تقليل دهون الجسم والتوتر والقلق، واضطرابات المزاج العام، وزيادة النشاط البدني.

يمكن للمشي أن ينشط وظائف المخ بشكل عام، ويمكنه تعزيز الذاكرة وتحسين ذكاء الأشخاص.

فوائد المشي للدورة الشهرية

ويشير الخبراء إلى أن التمارين الهوائية من أفضل التمارين لتخفيف آلام الدورة الشهرية، وهي تمارين تزيد من معدل ضربات القلب مثل المشي السريع، ويجب أداء هذه التمارين لمدة 30 دقيقة على الأقل 3 مرات في الأسبوع، وأشارت الدراسات فيما يتعلق بفاعلية التمارين الهوائية في تخفيف أعراض المتلازمة السابقة للحيض، فقد تبين أيضًا أن المشي والسباحة من أفضل الأنشطة البدنية لتخفيف الأعراض.

فوائد المشي في رمضان

تعتبر ممارسة الرياضة في رمضان من العادات الصحية المهمة للحفاظ على نمط حياة صحي، ومن التمارين الخفيفة المناسبة لهذا الشهر المشي لمدة نصف ساعة في اليوم، مما يساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقوية عضلات الجسم.

فوائد المشي صباحا

أظهرت دراسة أن النساء ذوات الوزن الصحي والنساء البدينات اللواتي مارسن المشي السريع لمدة 45 دقيقة في الصباح يزيد من مستويات نشاطهم البدني لبقية اليوم، ومع ذلك قد يكون عيب هذا الوقت أن بعض الناس لا يحبون التمارين الصباحية، لذلك قد لا يتمكنون من المشي في الصباح كالمعتاد.

أنواع للمشي

المشي منخفض الشدة: هو القدرة على الغناء بسهولة، يجب أن تحاول المشي بسرعة أكبر لزيادة كثافة المشي. المشي المعتدل: القدرة على الكلام، وضيق في التنفس. المشي عالي الشدة: يصعب التحدث بصوت عالٍ.

فوائد المشي السريع

يساعد المشي السريع بشكل عام على تحسين الصحة البدنية، لأن الأنشطة المعتدلة الشدة (مثل المشي السريع) تساعد على زيادة معدل ضربات القلب والتنفس وتحسين التوازن والتنسيق في حركة الجسم، يمكن أن يحافظ المشي السريع على القلب والرئتين والدورة الدموية الصحة.

وبذلك نكون قد عرفنا ما هي فوائد المشي الجسدية والنفسة وانواع المشي، ولابد أيضا أن نتعرف على المدة المناسبة للمشي، وبعض النصائح عند البدء في هذه الرياضة.

المدة المناسبة للمشي

لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، فإن عليك المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع 5 أيام في اليوم، أي ساعتين ونصف في الأسبوع، ويمكن إجراء هذه التمارين على فترات قصيرة طوال اليوم ولها نفس الفوائد الصحية مثل المشي 3 مرات في اليوم لمدة 10 دقائق.

والأفضل أن يمارس المشي قبل الإفطار في الصباح الباكر، أو بعد تناول الطعام بثلاث ساعات، كما يجب البدء بالتدريج، أي عشر دقائق في اليوم ثمّ عشرين دقيقة، وهكذا، وعلى الرغم من أن المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا 5 أيام في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مع تقدمك في العمر إلا أنه لا يكفي إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

وذلك لأن إرشادات التمارين البدنية توصي بـ 60 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى الشديدة، ويوصى بالمشي بكثافة معتدلة حوالي 3 إلى 5 كيلومترات في الساعة مع سرعة ضربات القلب والتنفس، والقدرة على مواصلة الكلام أثناء المشي.

تحذيرات عند ممارسة المشي لمدة ساعة يوميا

المشي آمن لمعظم الناس وغير ضار بشكل عام، ولكن يجب أن تكون حذرًا عند التمرين لتجنب أي إصابات أو حوادث مثل:

التوقف عن المشي فورًا عندما تشعر بالتعب الشديد أو صعوبة التنفس.

المشي على الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة لتجنب المركبات الخطر.

اشرب الكثير من الماء باستمرار، وركز على الطريق، ولا تستخدم هاتفك المحمول لأن هذا سيشتت انتباهك.

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