ما يُقلق النصر قبل انطلاق الجولة الـ10 بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مباراة غاية في الأهمية ضد نادي ضمك بعد غد السبت وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر لا يريد الخسارة الثانية تواليًا على أرضه

وإذا خسر النصر أمام فريق ضمك في المباراة التي ستُقام على ملعب “مرسول بارك” في الرياض فسيكون العالمي في أزمة حقيقية حيث سيفقد فرصة كبيرة في الدخول ضمن فرق المربع الذهبي، كما سيكون تعرض لخسارة ثانية على التوالي على أرضه في دوري المحترفين منذ سبتمبر 2012.

وكان النصر خسر ضد النادي الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من دوري المحترفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض يوم 12 ديسمبر الجاري.

ويحتل العالمي المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد سبع نقاط.

وفي وقت سابق، تعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم العالمي، للإصابة في لقاء الباطن الذي أُقيم الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نصيحة لـ فيتوريا لتعويض غياب حمدالله

وفي هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي بدر أبو ثنين مغردًا عبر حسابه في “تويتر” : “بعد إعلان إصابة اللاعب المغربي حمدالله، أتمنى من المدرب روي فيتوريا تصعيد المهاجم محمد مران”.

وأضاف أبو ثنين: “اللاعب عمره 19 سنة وهو في نفس عمر اللاعب أيمن يحيى حين تم إعطاؤه الفرصة، أثبت نفسه وأصبح هداف الفريق حاليًّا، لا نعلم قد يستفيد منه العالمي ويثبت نفسه بالتشكيلة، فقد أعطوه الفرصة”. وكان عبدالرزاق حمدالله قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النصر ضد الباطن، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 68، ويُشارك رائد الغامدي بدلًا منه. وأجرى حمدالله أشعة في أحد المراكز الطبية، أول أمس الثلاثاء، وأثبتت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة ذاتها التي سبق وتعرض لها خلال مباراة العالمي وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.

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