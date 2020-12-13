مبابي : سأستشير أسرتي بخصوص مغادرة باريس سان جيرمان أو البقاء

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ألمح النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى أنه سيستشير أسرته قبل أن يقرر ما إذا كان سيغادر الفريق الباريسي في نهاية هذا الموسم.

ويعد المهاجم الفرنسي أحد أبرز النجوم المهاجمين في كرة القدم العالمية، وقد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي ليفربول أو العملاق الإسباني ريال مدريد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، سجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا 102 هدفًا في 138 مباراة منذ وصوله من موناكو في عام 2017، لكن مبابي يدعي أن توجيهات أقربائه ستؤثر على خطوته المهنية التالية.

مبابي يستشير عائلته:

وقال مبابي: “نتخذ كل قرار معًا كعائلة، أعتقد أن هذا شيئًا قويًّا، لقد دفعني هذا إلى أعلى وسمح لي أن أكون حيث أنا اليوم، بدونهم سيكون الأمر مستحيلًا؛ لأنك أحيانًا تمر بلحظات سيئة، عندما تمر بلحظات سيئة في حياتك المهنية، يمكنك معرفة الأشخاص الموجودين هناك من أجلك، ووالداي موجودان من أجلي في كل مرة، بدونهم، لا أعتقد أنني سأحصل على كل ما أفعله في الوقت الحالي، لقد أظهروا لي الطريق الصحيح، وأنا محظوظ حقًّا لوجود هؤلاء الآباء”.

باريس سان جيرمان واثق من أنه سيكون قادرًا على التمسك بكل من مبابي وزميله نيمار المهاجم في باريس سان جيرمان، حيث يتطلع أبطال فرنسا إلى ربط كلا اللاعبين بصفقات جديدة.

ويقول رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي: إن كلا اللاعبين يريدان البقاء في بارك دي برانس.

وتعهد النجم البرازيلي نيمار بالبقاء في باريس حيث قال: “أنا سعيد للغاية هنا، في باريس، أنا سعيد للغاية في النادي، مع زملائي في الفريق، فكرة المغادرة لم تخطر ببالي”.

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