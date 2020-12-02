مباراة الشباب والاتحاد .. الليث يسجل الهدف الثاني والعميد يتعادل بعد 4 دقائق

المواطن - محمد سمعه

تمكن الليث بواسطة مدافعه التشيلي من إحراز الهدف الثاني في مباراة الشباب والاتحاد، المقامة حاليًّا في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الشباب تمكن عبر إيغور من إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ79، لكن الفرحة بالهدف لم تدم طويلًا، حيث تمكن فريق الاتحاد عبر نجمه غاري رودريغيز من إضافة الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ82.

جوانكا يُنقذ الشباب بهدف التعادل:

ونجح الأرجنتيني كريستيان جوانكا مع بداية الشوط الثاني في إحراز الهدف الأول لـ الليث بـ مباراة الشباب والاتحاد، بعد تمريرة متقنة من اللاعب عبدالله الحمدان بالدقيقة الـ49.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول من مباراة الشباب، بالتقدم بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة العاشرة.

تشكيلة مباراة الشباب والاتحاد:

وجاء تشكيل الفريق الشبابي مكونًا من: “أرلا، إيغور، أحمد شراحيلي، عبدالله الشامخ، فواز الصقور، إيفر بانيغا، ألفريد ندياي، نواف العابد، تركي العمار، كريستيان جوانكا، عبدالله الحمدان”.

أما قائمة الاحتياط فجاءت مكونة من: “زيد البواردي، محمد سالم، ناصر العمران، حسين القحطاني، متعب الحربي، علي مجرشي”.

بينما جاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، برونو هنريكي، رومارينيو، غاري رودريغيز، عبدالمجيد السواط، هارون كمارا”.

ويتواجد في التشكيلة الاحتياطية للعميد كل من: “فواز القرني، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، حمد آل منصور، عبدالعزيز الجبرين، خالد السميري، عبدالرحمن اليامي”.

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