مباراة بلد الوليد ضد برشلونة تُثبت نجاح خطة كومان

المواطن - مروة نبيل

بدأ المدير الفني رونالد كومان مباراة بلد الوليد ضد برشلونة بشكل خططي غير معتاد على الفريق الكتالوني، حيث استبعد البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي أنطوان جريزمان، ليُقدم البارشا أداءً مميزًا.

برشلونة يفوز بثلاثية

ولعب بلد الوليد ضد برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وفاز الفريق الكتالوني بثلاثية دون رد، سجلها؛ لينجليت، برايثوايت وميسي في الدقائق 21، 35 و65.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة رقم 14 في المركز الـ18.

البارشا يتألق في مباراة بلد الوليد ضد برشلونة

وحققت خطة كومان في مباراة بلد الوليد ضد برشلونة نجاحًا كبيرًا، ليتمكن الفريق الكتالوني من تحقيق أول فوز له في الدوري الإسباني لكرة القدم خارج ملعبه من الأول من شهر أكتوبر الماضي.

وعلق كومان على مستوى برشلونة في هذه المواجهة، قائلًا “بالنسبة لهذه المباراة، فقد قمنا بتغيير طريقتنا للحصول على أمان أكبر في الخلف، والاستفادة بأكبر شكل ممكن من الظهيرين”.

وتابع: “في الوقت ذاته، كان بوسعنا بناء الهجمات دون أي مشكلات، والاستحواذ طويلًا على الكرة، وحصل اللاعبون على فرصة للظهور بين الخطوط. لقد تابعنا فريقًا أجاد اللعب وأظهر تركيزه الكبير، كما صنعنا الكثير من الفرص”.

تألق ميسي واستبعاد كوتينيو وجريزمان

وقلل كومان من استبعاد كوتينيو وجريزمان من مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، خاصة أنهما لم يظهر بالمستوى المتوقع هذا الموسم، وقال: “هذا يعني أننا نملك تكاملًا كبيرًا في فريقنا ولدينا تشكيلة قوية جدًا”.

وعن تألق ليونيل ميسي في المباراة، حيث سجل هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، قال: “بيدري لاعب جيد جدا عندما يلعب بشكل أكبر في قلب الملعب وبين الخطوط، وتعاونه مع ليو والآخرين كان مميزا”.

وواصل المدرب الهولندي كومان تصريحاته عن مباراة بلد الوليد ضد برشلونة قائلًا: “إنه يلعب بشكل رائع ويعمل بجدية كبيرة وهو مهم لنا أيضا عندما لا يستحوذ على الكرة، ويبدو أنه يلعب براحة كبيرة”.

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