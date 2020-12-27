متحدث الصحة لـ”المواطن”: لم يثبت تأثير الفيروس المتحور على الأطفال

المواطن - محمد الغبيشي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أنه لم يثبت حتى الآن تأثير فيروس كورونا المتحور على الأطفال.

وأضاف العبدالعالي، ردا على سؤال لصحيفة “المواطن“، حول مدى تأثير كورونا على الأطفال وحديثي الولادة: “أنه حتى الآن لا يوجد دراسات كافية بشأن تأثير هذا الفيروس المتحور وقضية انتقاله في فئات عمرية للأطفال أو حديثي الولادة لكن بشكل عام النصائح عامة لكل الفئات العملية أن نحافظ على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس”.

في سياق متصل، أكد متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن عدد المسجلين لأخذ اللقاح وصل حاليًا إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، والإقبال متزايد -ولله الحمد- وهذا ينم عن وعي المجتمع.

وأضاف أن التسجيل لأخذ اللقاح سيكون على مراحل، وسنذهب إلى مراحل أكثر اتساعًا، والتسجيل متاح لأفراد المجتمع كافة.

وشدد متحدث الصحة على أن التقيّد بالاحترازات والإجراءات الوقائية يقينا من التحور المرصود مؤخرًا وجميع التحورات بإذن الله.

وأضاف أن “الحد من التجمعات أمر مهم جدًا ونؤكد عليه، ويجب أن نستمر بالأعداد التي سُمح بها”.

شارك الخبر