“متمم” يناقش مستهدفات ميزانية ٢٠٢١ وأثرها على اقتصاد السعودية

المواطن - الرياض

يعقد مركز التواصل والمعرفة المالي “متمم” لقاءً افتراضيًا بعنوان: “مستهدفات ميزانية ٢٠٢١ وأثرها على اقتصاد المملكة” وذلك مساء اليوم الثلاثاء ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠، ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز من أجل إضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

ويناقش اللقاء الذي سيشهد مشاركة كل من: الدكتور عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة “كي بي إم جي”، وعبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، والدكتور رجا المرزوقي مستشار سابق في صندوق النقد الدولي، ويديره طلعت حافظ، كاتب ومحلل اقتصادي، أثر ميزانية ٢٠٢١ على القطاع المالي السعودي وخطط الإنفاق على القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحليل مؤشرات المالية العامة، ومعرفة الأثر التنموي الذي تحققه استثمارات الصناديق الحكومية في سبيل تنويع المصادر غير النفطية كركيزةٍ يُعتمد عليها في تنمية الاقتصاد.

ويأتي هذا اللقاء، بعد إعلان الميزانية العامة لهذا العام ٢٠٢١ والتي أكدت على توفير كافة السبل للتعامل مع أزمة (كوفيد-19)، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي بخطى متواصلة نحو مسار التعافي من آثار تلك الجائحة.

كما تركز الميزانية على تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والخدمات الأساسية، وتحفيز وتمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.

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