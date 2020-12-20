متى يخوض النصر أول مباراة في ملعب مرسول بارك ؟

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن جاهزية ملعب مرسول بارك ليخوض النصر عليه أول مباراة له بعد أن تم استئجار الملعب من شركة الوسائل السعودية لمدة 10 سنوات بالفترة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن العالمي سيواجه ضمك يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك” كأول مباراة يخوضها أصفر العاصمة على ملعبه الجديد.

النصر في المركز قبل الأخير

جدير بالذكر أن أصفر العاصمة يحتل حاليًا المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 4 نقاط، وذلك بعد مرور 8 جولات في دوري المحترفين.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إخبارية نية نادي الهلال التعاقد مع اللاعب سامي النجعي، نجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الهلال تعاقد مع 4 صفقات مؤخرًا وهم “فواز الطريس، حبيب الوطيان، عبدالله الجدعاني، الأرجنتيني لوسيانو فيتو”.

الهلال يُراقب سامي النجعي

وقدم الهلال عرضًا جادًّا لضم النجعي من العالمي لمدة 4 سنوات قبل أن يدخل الفترة الحرة في العاشر من يناير المقبل وفقًا لـ صحيفة “الميدان الرياضي”.

ويسعى مسؤولو الهلال لاستغلال غضب النجعي نتيجة عدم المشاركة بصورة مستمرة مع النصر، وذلك من أجل التعاقد معه.

وكان سامي النجعي صعد للفريق الكروي الأول بالنصر في عام 2015 حيث تدرج في الفئات السنية المختلفة في صفوف النادي حتى وصل للفريق الأول، ثم تمت إعارته بعد ذلك لفريق القادسية ولعب أيضًا لفريق ضمك ثم عاد للنصر.

يذكر أن النجعي صاحب الـ23 عامًا لعب 26 مباراة رسمية مع العالمي سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا فقط.

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