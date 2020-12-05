مجلة التايم تضع صورة لعالمة اخترعت جهازًا لاختبار وجود الرصاص في المياه

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وضعت مجلة تايم الأمريكية صورة العالمة التي تبلغ من العمر 15 عامًا، والتي تدعى جيتانجالي راو على غلاف مجلتها.

وقالت المجلة: إن حب راو للعلم بدأ في سن العاشرة عندما اكتشفت تقنية استشعار الأنابيب النانوية الكربونية، والتي تستخدم الجزيئات لاكتشاف المواد الكيميائية في الماء، ونما شغفها من هناك.

قبل حصولها على لقب طفل العام، تم إدراج راو في قائمة Forbes 30 Under 30 لتطوير جهاز محمول في عام 2017 لاختبار وجود الرصاص في مياه الشرب، وهو ابتكار قامت به لمعالجة أزمة المياه في فلينت بولاية ميشيغان.

موهبة منذ الصغر:

ويعتبر أحدث مشروع لها هو تطبيق يسمى كيندلي، يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن التنمر الإلكتروني عبر الإنترنت في مرحلة مبكرة.

تم اختيار راو من بين مجموعة تضم أكثر من 5000 مرشح، ولكن اندهش المراقبون من استخدامها للتكنولوجيا لمكافحة عدد من القضايا الاجتماعية التي تتراوح من المياه الملوثة إلى إدمان المواد الأفيونية والتسلط عبر الإنترنت.

وقالت راو، وهي من مواليد كولورادو، والتي جلست مع الممثلة الإنسانية أنجلينا جولي لإجراء مقابلة: “لا أبدو مثل عالمك النموذجي”.

وتأمل راو في دراسة علم الوراثة وعلم الأوبئة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وتحدثت راو في TEDx ثلاث مرات، وفي عام 2018 حصلت على جائزة رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية للشباب البيئي.

في سن الثانية عشرة، حصلت على شرف أفضل العلماء الشباب في الولايات المتحدة لإنشاء جهاز استشعار يكتشف الرصاص في الماء بشكل أسرع من التقنيات الأخرى المستخدمة حاليًّا.

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