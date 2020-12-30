محاضرة تحكيمية للاعبي الشباب قبل مواجهة الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أقامت إدارة الكرة في نادي الشباب، اليوم الأربعاء، محاضرة تحكيمية للاعبي الفريق الأول، وذلك بحضور المستشار التحكيمي ممدوح المرداسي.

وذكر الحساب الرسمي لليث عبر “تويتر” أن المحاضرة تم توجيهها للاعبي الفريق الأول بالليث، وذلك قبل ساعات من مواجهة نادي الهلال غدًا دوريًّا.

ويدخل الفريق الكروي الأول بـ الهلال مواجهة الغد الخميس ضد جاره نادي الشباب بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحثًا عن تأمين الصدارة والانفراد بها.

موعد مباراة الهلال والشباب:

وستنطلق مباراة الزعيم ضد الليث في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان الزعيم تعادل مع نادي الاتحاد في كلاسيكو الجولة العاشرة بهدف لكل فريق يوم السبت الماضي، بينما فاز الشباب على فريق الباطن بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في دوري المحترفين:

ويدخل الفريق الكروي الأول بالزعيم مباراة الليث وهو في صدارة دوري المحترفين برصيد 23 نقطة، أما الشباب فيحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وكان أداء الفريق الكروي الأول بـ الهلال، تراجع كثيرًا في آخر 3 مباريات حيث خسر ضد نادي الوحدة في الرياض وفاز على القادسية ثم تعادل مع نادي الاتحاد بالجولة العاشرة، مما يؤدي لدخول الزعيم لمباراة الليث تحت ضغط كبير للفوز.

أما فريق الليث فسوف يبحث عن مواصلة الانتصارات، وذلك بعد تراجع مستواه بصورة ملحوظة في المباريات الأخيرة، بعد خسارتيه أمام القادسية والتعاون والتعادل مع نادي الاتحاد قبل تحقيق فوز صعب على نادي الباطن.

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