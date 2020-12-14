‎الرئيسية
أخبار 13 منطقة
محافظ محايل يستقبل رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الشهيد

محافظ محايل يستقبل رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الشهيد

2020/12/14
الساعة 10:08 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, أخبار 13 منطقة, الرياضة, حصاد اليوم
42
0
طباعة
محافظ محايل يستقبل رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الشهيد
المواطن - أحمد الشهري - محايل

استقبل محافظ محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، بمقر مكتبه بالمحافظة، رئيس مجلس إدارة نادي الشهيد الرياضي محمد الحسين الفلقي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة حصولهم على بطولة المنطقة، وتمثيلها في تصفيات دورة الصعود للدرجة الثانية، وهنأهم بالبطولة، متمنيًا للفريق التوفيق في تصفيات الصعود المقبلة، ومنوهًا بما تجده الرياضة بالمنطقة ومحافظاتها من دعم واهتمام من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

C9E07C15 18F6 442D 9201 7B689FA7A29A

وحث الفلقي خلال حديثه مع اللاعبين على بذل المزيد من الجهد في مسيرتهم القادمة ومواصلة الإنجاز والصعود إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، كما ناقش المحافظ مع إدارة النادي الخطة المستقبلية للنادي لدورة الصعود، واستمع إلى شرح موجز عن مسيرة النادي وأنشطته والاستعداد للمرحلة المقبلة لتصفيات المملكة لكرة القدم للصعود للدرجة الثانية.

من جهته، ثمن رئيس نادي الشهيد، تشجيع وتحفيز المحافظ واهتمامه الدائم بالنادي لبذل قصارى الجهد للصعود للدرجة الثانية، معبرًا عن تقدير جميع منسوبي النادي وشكرهم نظير جهوده الدائمة ودعمه المتواصل وغير المسبوق للنادي.

CB74D146 1A06 42EF 8B18 A9B32EA9B185


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :