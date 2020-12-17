محللان سياسيان: تركيا ستواجه عقوبات أمريكية إضافية حال عدم توقف استفزازاتها

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال برادلي بومان وأيكان إردمير من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) ومقرها واشنطن العاصمة، إن تركيا يجب أن تتوقف عن الابتعاد عن حلف الناتو، وأن تصبح عضوًا يتمتع بمكانة جيدة أو تواجه عقوبات إضافية من قبل الولايات المتحدة.

تركيا والمزيد من العقوبات

واعتادت تركيا أن تكون حصنًا مواليًا للغرب على الجانب الجنوبي الشرقي لحلف الناتو ، لكن في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، انجرفت نحو روسيا، وقوضت بشكل متزايد الاستقرار الإقليمي ومصالح كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

واستهدفت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد يوم الاثنين الماضي وكالة المشتريات الدفاعية في البلاد، رئاسة الصناعات الدفاعية (SSB).

ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على الإجراءات تحت ضغط من الكونجرس بعد أن حصل أردوغان على صواريخ الدفاع الجوي إس -400 من روسيا العام الماضي وبدأ في اختبارها.

إعادة النظر

وقال بومان وإردمير: “نأمل أن تشجع العقوبات أنقرة على إعادة النظر في مسارها الحالي، وأن تصبح مرة أخرى عضوًا في حلف شمال الأطلسي بوضع جيد، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على واشنطن اتخاذ خطوات إضافية لرفع تكاليف تصرفات أردوغان.

وقال بومان وإردمير إن أنقرة انخرطت أيضًا في دبلوماسية الزوارق الحربية لتحدي الحدود البحرية، والحرب بالوكالة في ليبيا، وتسليح المهاجرين وغيرها.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الاثنين الماضي إن فرض العقوبات على تركيا يرسل إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة ستنفذ قانون مكافحة الإرهاب بشكل كامل، ولن تتسامح مع المعاملات المهمة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات في روسيا.

وقال بومان وإردمير إن القرار من المرجح أن يثير اهتمامًا واسع النطاق في دول مثل السعودية وقطر والهند، التي تفكر في شراء صواريخ إس -400 أو تشتريها.

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