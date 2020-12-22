محلل: توجه إيراني لفرض رئيس جديد من الحرس الثوري

المواطن - متابعة

قال الدكتور حسن هاشميان المحلل السياسي في الشأن الإيراني: إن هناك توجهًا إيرانيًّا لفرض رئيس جديد متشدد للبلاد من صفوف الحرس الثوري، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم وأمريكا يرون سياسته طهران التي تسير بها ومحاولتها لفرض سيطرتها على دول المنطقة والتدخل في شؤون الدول.

وأضاف هاشميان، خلال حديثه لقناة “الغد”، أن إيران تملك مجموعة من الأحزاب والحرس والميليشيات المسلحة تتحرك في الشرق الأوسط وتضرب الشعوب وتضرب مصالح الدول، موضحًا أن الكل يعلم أيضًا أن إيران هي الدولة الوحيدة صاحبة الأحزاب والميليشيات التي تضرب الدول.

كما أكد المحلل للشأن الإيراني، أن ألمانيا حثت طهران على تغيير سياستها والعودة لرشدها والبعد عن الانتهاكات، مشيرًا إلى أن سياسة إيران منافقة، ولن تتوافق مع الإدارة الأمريكية للرئيس المنتخب جو بايدن والذي يعلم جيدًا إيران.

وأشار هاشميان إلى أن إيران تسعى لزعزعة واستقرار الأمن في المنطقة، والكل على دراية بما حدث في بغداد من ضرب السفارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها معايير واضحة لا تتناسب مع السياسة الإيرانية ولا المعايير الأوروبية وبقية الدول والمنطقة.

ولفت المحلل في الشأن الإيراني إلى أن وكالة الطاقة الذرية تدين دائمًا الخروقات الإيرانية، في الملف النووي، وعدم التزامها، كذلك منصة الصواريخ وتدخلها في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، مبينًا أنه حاليًّا تتم مساعٍ لأن يتم فرض رئيس متشدد على الشعب الإيراني لتحقيق مصالح معينة، وهذا لا يمكن الاتفاق مع أوروبا وأمريكا بالمقارنة مع الرئيس حسن روحاني ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية.

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