محمد بن سلمان: كأس آسيا 2027 خطوة نحو خلق تجربة جديدة

المواطن - مروة نبيل

شدد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على أن استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى، يُعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة والقارة.

محمد بن سلمان يدعم ملف استضافة كأس آسيا 2027:

وزينت كلمة الأمير محمد بن سلمان الملف السعودي، وجاء فيها: “يسرني أن أتقدم باسم السعودية بدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027، ونؤكد حرصنا الدائم على المضي قدمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث نشيد في هذا الصدد بما يثمر عنه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المملكة والاتحاد الآسيوي من جهود لتحقيق تطلعات شبابنا وشاباتنا”.

وأضاف: “حُظيت المملكة العربية السعودية باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات وخاصة في كرة القدم، وذلك يأتي تجسيدًا لعزمنا على أن تكون المملكة مركزًا عالميًّا رائدًا لمختلف الرياضات، وإننا إذ نحمد الله- عز وجل- على ما تحقق من إنجازات تنموية في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعزة لنا جميعًا، لنؤكد أن المملكة سائرة بعون الله في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية المملكة 2030 بجميع محاورها التي تشتمل على تعزيز تطور كرة القدم الآسيوية في المجالات كافة”.

وواصل الأمير محمد بن سلمان كلمته قائلًا: “بينما نقوم في المملكة العربية السعودية بتحقيق أهدافنا وتعزيز مسيرتنا التنموية من خلال رؤية المملكة 2030، نود توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز نحو النمو المستمر لهذه الرياضة في جميع أنحاء آسيا”.

وتابع: “وتتمثل رؤيتنا لاستضافة كأس آسيا T.TV في تقديم أكثر من مجرد بطولة، حيث تعتزم المملكة تحقيق تقدم كبير لمستقبل آسيا وإحداث نقلة نوعية تعزز من مكانة كرة القدم الآسيوية، فالبطولة خطوة نحو خلق تجربة جديدة، وتبادل جديد، وتوسع جديد نتطلع من خلاله إلى مشاركة أهدافنا وطموحاتنا مع أسرة كرة القدم الآسيوية والاتحادات والأعضاء في الاتحاد الآسيوي البالغ عددها Vع بأكملها خلال الأشهر المقبلة”.

واختتم الأمير محمد بن سلمان كلمته قائلًا: “نتطلع إلى العمل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمواصلة التطور والتقدم في السنوات القادمة، ونتيجة للزخم الإيجابي الذي تحظى به كرة القدم الآسيوية، فإن تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية لأول مرة على الإطلاق، يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا، حيث نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية”.

ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027:

واستعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ملف ترشح السعودية لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، والذي أظهر استعدادات المملكة وقدرتها على تنظيم المسابقة من خلال الملاعب والفنادق والبنية الرياضية الجاهزة.

وضم ملف السعودية المدن القادرة على استضافة مجموعات كأس آسيا 2027، وهم الرياض، جدة، والدمام، مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها، وجاءت العاصمة في المقدمة بـ5 إستادات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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