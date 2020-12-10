محمد صلاح يُعلق بـ 3 كلمات بعد إنجازه التاريخي

المواطن - محمد سمعه

علق اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على إنجازه التاريخي الذي حققه أمس الأربعاء في مباراة ميتييلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا، عن طريق قول 3 كلمات فقط.

ونشر الحساب الرسمي للريدز عبر “تويتر” رد فعل صلاح بعد أن أصبح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال برصيد 22 هدفًا قائلًا: ” إنه شعور رائع !”.

بماذا علق جيرارد على تحطيم محمد صلاح لـ رقمه ؟

وفي وقت سابق، حرص الأسطورة ستيفن جيرارد، نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، على التعليق على تحطيم المصري صلاح نجم ليفربول لرقمه التهديفي مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان جيرارد سجل 21 هدفًا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليأتي محمد صلاح ويُحرز 22 هدفًا محطمًا رقم جيرارد بعد هدفه أمس الأربعاء في شباك نادي ميتييلاند الدنماركي.

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الرسمي في “الإنستجرام” لرقمه الجديد مع ليفربول، بينما علق جيرارد قائلًا: “أنا أحب هذا كثيرًا مو”.

وفي وقت سابق، أنهى ليفربول مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بالتعادل الإيجابي مع فريق ميتييلاند الدنماركي؛ بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة السادسة بمرحلة دور المجموعات.

وكانت الأسبقية لصالح فريق الريدز الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر نجمه المصري محمد صلاح بالثانية الـ56 من عمر المباراة.

وحاول فريق ميتييلاند، بعد ذلك البحث عن إحراز هدف التعادل في شباك الريدز ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ميتييلاند من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ألكسندر سكولز بالدقيقة الثانية والستين من ركلة جزاء. وسجل اللاعب الياباني مينامينو هدفًا ثانيًا لـ الريدز بالدقيقة الـ91 ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد. ليفربول وأتالانتا إلى دور ثمن النهائي يذكر أن الريدز وأتالانتا الإيطالي تأهلا معًا عن المجموعة الرابعة لدور الـ16.

شارك الخبر