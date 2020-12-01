محمد صلاح يُنافس على تشكيلة يويفا المثالية في 2020

المواطن - مروة نبيل

يُنافس المصري الدولي محمد صلاح على الدخول في التشكيلة المثالية لـ”يويفا” في عام 2020، بعد تألقه اللافت مع نادي ليفربول الإنجليزي.

يويفا يعلن قائمة المرشحين

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الثلاثاء، عن المرشحين لدخول في التشكيلة المثالية في 2020، والتي ضمت 50 لاعبًا من الدوريات الأوروبية الكبرى.

وضمت القائمة التي كشف عنها “يويفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، في حراسة المرمى، كلًا من؛ أليسون بيكر، أنتوني لوبيز، كيلور نافاس، مانويل نوير ويان أوبلاك.

وفي الدفاع؛ دافيد ألابا، ألكسندر أرنولد، أنخيلينيو، خوان بيرنات، ألفونسو ديفيز، ماتياس دي ليخت، ستيفان دي فري، هانز هاتيبور، جوشوا كيميتش، سيرجيو راموس، بريسنيل كيمبيمبي، أندري روبرتسون، تياجو سيلفا، دايوت أوباميانكو وفيرجيل فان دايك.

ويتواجد في الوسط، تياجو ألكانتارا، حسام عوار، إيفر بانيغا، نيكولو باريلا، كينجسلي كومان، كيفين دي بروين، برونو فرنانديز، أليخاندرو جوميز، ليون جوريتسكا، كاي هافيرتز، جوردان هندرسون، جوسيب إيليشيش، ماركينيوس، توماس مولر ومارسيل سابيتزر.

محمد صلاح يُنافس ميسي ورونالدو

ويتنافس في خط الهجوم بجانب محمد صلاح كل من؛ إيرلينج هالاند، دي ماريا، جواو فيليكس، سيرجي جنابري، شيرو إيموبيلي، هاري كين، روبرت ليفاندوفسكي، روميلو لوكاكو، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، كريستيانو رونالدو ورحيم سترلينج.

ويُعد محمد صلاح من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وساهم سواء بأهدافه الحاسمة أو تمريراته بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سنوات من الغياب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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