مدافع الزمالك المصري على رادار الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية مصرية عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع أحد لاعبي نادي الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت التقارير: إن الراقي يُفكر في ضم المدافع المصري محمود حمدي “الونش” مدافع الفريق الكروي الأول بالزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

الراقي يُراقب لاعبين من الزمالك:

وحول هذا الأمر علق الإعلامي المصري خالد الغندور المذيع في قناة “الزمالك” أن النادي لا يفكر في التفريط في الونش خلال فترة الميركاتو الشتوي.

جدير بالذكر أن حمدي الونش ثاني من لاعب الزمالك على رادار الراقي بعد الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

مدرب الأهلي يتخلص من لاعبين في يناير:

وفي وقت سابق، قرر المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لـ الأهلي التخلص من لاعبين اثنين، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وقالت صحيفة ”الشرق الأوسط”: إن فلادان يريد الاستغناء عن الألماني ماركو مارين واللاعب البرازيلي لوكاس ليما الظهير الأيسر وضم ظهير أيسر محلي بدلًا منه مع الحصول على خدمات مدافع أجنبي.

كما طلب فلادان قيد اللاعب البوسني ألفيس ساريتش في القائمة التي ستشهد تغييرات في صفوف الأهلي مع حلول الميركاتو الشتوي في يناير الذي يبدأ في السعودية خلال الفترة من 11 يناير حتى السابع من فبراير المقبل.

شارك الخبر