مدافع تشيلسي مُراقب من نادي نابولي

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي نابولي الإيطالي قريبًا من التعاقد مع اللاعب الإيطالي إيمرسون بالميري ظهير أيسر نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويقدم فريق نابولي أداءً غير جيد مع مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي، حيث يحتل فريق الجنوب الإيطالي المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي.

لاعب البلوز الحل الأمثل لفريق نابولي

وأفاد موقع Football Italia الإيطالي أن لاعب تشيلسي، الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية مُراقب من نادي نابولي كما أن نادي الجنوب الإيطالي يتطلع للتعاقد معه على سبيل الإعارة بشهر يناير المقبل.

ولعب بالميري صاحب الـ26 عامًا ثماني مباريات مع البلوز في الموسم الحالي.

وكان البلوز خاض مباراة مباراة Arsenal vs chelsea، مساء أول أمس السبت بالجولة الخامسة عشرة في الدوري الإنجليزي، حيث فاز فريق آرسنال بثلاثية لهدف في المباراة التي أُقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

تشيلسي يتراجع للمركز الثامن بعد الخسارة من آرسنال

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد آرسنال 17 نقطة بالمركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

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