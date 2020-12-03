مداهمة مستودع تستغله عمالة مخالفة لغش الفحم بالرياض

المواطن - الرياض

داهمت فرق وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية مستودعًا تستغله عمالة مخالفة لغش الفحم بالرياض.

"التجارة" بعد البحث والتحري وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تداهم مستودعاً في الرياض يستغله عمالة مخالفة بالغش في تصنيع الفحم، وعليه تم إغلاق المستودع والقبض على العمالة وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/SD42REEZNG — وزارة التجارة (@MCgovSA) December 3, 2020

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه بعد البحث والتحري وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تم مداهمة الذي تستغله عمالة مخالفة بالغش في تصنيع الفحم،

وأضافت وزارة التجارة أنه تم إغلاق المستودع والقبض على العمالة وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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