مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب شالكة الألماني

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن مدرب الأهلي السابق، السويسري كريستيان جروس أصبح مدربًا لنادي شالكة الألماني خلال الفترة المقبلة.

إنجازات جروس مع الأهلي:

وسبق لـ جروس تدريب الراقي مرتين، وحقق مع الفريق ألقاب دوري المحترفين وكأس الملك وكأس ولي العهد عام 2016.

وذكرت صحيفة Bild الألمانية أن جروس سيتولى تدريب شالكة بداية من يوم الاثنين المقبل، حيث يمر الفريق الأزرق في الدوري الألماني بموقف صعب، حيث يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 4 نقاط فقط من 9 هزائم و4 تعادلات.

جدير بالذكر أن جروس كان قاد نادي الزمالك المصري للفوز بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعام 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وفي وقت سابق، ارتبط اسم اللاعب السوري عمر السومة بالرحيل عن النادي الأهلي؛ وذلك بسبب المشاكل الإدارية التي يمر بها الراقي مؤخرًا.

3 فرق عربية تُطارد السومة:

وقالت تقارير صحافية: إن الأهلي المصري والهلال والنصر يفكرون في ضم السومة خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنه سيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل.

وأكد الناقد الرياضي نبيل العبودي الناقد الحصري لقناة 24 الرياضية أن السومة سيكون مستمرًّا مع الأهلي والتجديد معه مجرد مسألة وقت.

وأضاف العبودي أنه من الطبيعي هبوط أداء السومة في آخر موسمين مع الراقي؛ لعدم وجود صانع ألعاب جيد معه كما هو الحال في الهلال والنصر.

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