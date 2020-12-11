مدرب الشباب يتوعد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وجه البرتغالي بيدرو كايشينا مدرب نادي الشباب، رسالة نارية إلى نادي الاتحاد، وذلك قبل لقاء الفريقين اليوم الجمعة بالجولة الثامنة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رسالة مدرب الليث قبل مواجهة الاتحاد

وتحدث كايشينا قبل المباراة في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ الليث عبر “تويتر” قائلًا: ” مباراة اليوم ضد الاتحاد مختلفة تمامًا عن مباراتنا في البطولة العربية، وكل مباراة لها ظروفها”.

وأضاف كايشينا: “بالطبع نشعر بالحزن بعد خسارة مباراة الجولة السابعة ضد نادي القادسية وهذه المباراة أظهرت لنا الأخطاء خاصة في التمركز الدفاعي، ونحن نسعى لعلاج هذه المشكلة، وأنا شخصيًا لا أحب إطلاق الوعود بالكلام ولكن لاعبي الليث سيقاتلون للفوز على نادي الاتحاد، وسنلعب بطريقة جماعية من أجل الفوز”.

وفي وقت سابق، أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، استعداداته وذلك لمواجهة نادي الاتحاد الجمعة بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات حضور خالد البلطان رئيس الليث، وذلك من أجل دعم اللاعبين.

الشباب يحتل الوصافة حاليًا

ويسعى الليث إلى الفوز وذلك من أجل تقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى نقطتين، حيث يحتل الهلال الصدارة برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد الليث في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

وكان الليث خسر يوم الأحد الماضي، من فريق القادسية بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

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