مدرب الهلال يثير الجدل بعد التعادل بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أثار المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، الجدل وذلك بعد أن انتقد الأداء التحكيمي في مباراة الشباب التي أُقيمت مساء اليوم الخميس بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رازفان – مدرب #الهلال :

قرارات الحكام تؤثر على سير المباراة ، ولا أعرف لماذا ألغي الهدف اليوم، وبعض ركلات الجزاء تحسب في مباراة و مباراة أخرى لا تحسب علماً أنها نفس الطريقة.#الهلال_الشباب pic.twitter.com/b2PU95sRJS — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 31, 2020

وقال لوشيسكو للقناة الرياضية السعودية: ” الأداء التحكيمي في المباراة كان عجيبًا، لماذا أُلغي هدف ياسر الشهراني؟، وبعض ركلات الجزاء تُحتسب في مباراة ومباراة أخرى لا تُحتسب، علمًا أنها حدثت بنفس الطريقة”.

لوشيسكو يُحلل أداء نادي الهلال

وتابع لوشيسكو: ” لست قلقًا على أداء أزرق العاصمة، الفريق يسير بشكل جيد ونحن سبق وأن سجلنا من ركلات حرة ومن كرات ثابتة سواء كان في النصر بنهائي كأس الملك أو ضد القادسية أو ضد نادي الاتحاد بالجولة العاشرة”.

وحول الفرنسي بافيتيمبي غوميز قال لوشيسكو: ” لاعب مهم وله دور كبير مع الفريق لا يمكن أن نغفل عنه”.

موعد عودة عبدالله المعيوف لمباريات الزعيم

وفي وقت سابق، كشف الحارس عبدالله المعيوف حارس الفريق الكروي الأول بـ الهلال موعد عودته لمباريات أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة، بعد أن غاب عن الفريق منذ الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ناصر الشيبان مراسل القنوات الرياضية السعودية إن عبدالله المعيوف أخبره أن عودته لمباريات الهلال ستكون ضد النادي الأهلي في الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين يوم 15 يناير المقبل.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير صحفية عن الملعب الذي سوف يستضيف مباراة الأهلي والزعيم، بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وسيستضيف ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة مباراتي الأهلي والاتحاد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين بحسب ما ذكرته الزميلة “عكاظ”.

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