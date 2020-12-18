مدير الاستخبارات العراقية: جهود مميزة لـ اعتدال في رصد الخطاب المتطرف

المواطن - الرياض

أكد مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق/ كهدار محمد سعيد، أهمية المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، موضحًا خلال استقباله والوفد المرافق من قِبل سعادة الأمين العام الدكتور/ منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض أمس (الخميس) 17 (ديسمبر) 2020 أن جهود (اعتدال) في رصد الإعلام والخطاب المتطرف مميزة.

وقال، معاليه:” زيارة مهمة لهذا المركز المهم، ونثمن دوره المهم والذي يعد من المراكز الكبيرة والمتطورة جدًا، وسعداء بأن المملكة العربية السعودية وصلت لهذه المرحلة، وإن انتصار السعودية هنا هو انتصار للعراقيين، وتطور المملكة العربية السعودية هو من جُل اهتمامنا”.

من جانبه رحب الأمين العام للمركز الدكتور/ منصور الشمري، بمعالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق/ كهدار محمد سعيد، والوفد المرافق، قائلًا: “أهنئكم وأهنئ العراق أيضًا لانتصارها على داعش والذي يُعد مثالًا رائعًا للدول التي تعاني من هذه الجماعات المتطرفة”، موضحًا في كلمة لسعادته بهذه المناسبة “هذه الزيارة هي الثالثة لوفد عراقي رفيع المستوى، ونتطلع مع دولة العراق إلى شراكة وإلى عمل مشترك في مكافحة الفكر المتطرف”.

كما، اصطحب سعادة الأمين العام ومسؤولو (اعتدال) الوفد في جولة بمركز القيادة والسيطرة حيث تعرف الوفد على آلية الرصد والتحليل والتقنيات المستخدمة والنماذج التي يتم بناءها وتطويرها داخل المركز في هذا المجال.

والتقط الضيف صورًا تذكارية فيما تبادل سعادة الأمين العام الدكتور/ منصور الشمري الهدايا التذكارية مع معالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق/ كهدار محمد سعيد، وعضو الوفد اللواء الركن/ فائز فاضل أحمد المعموري، وقبل نهاية الزيارة دون معالي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي كلمة في سجل زيارات المركز قال فيها: “اليوم تشرفنا بزيارة مركز (اعتدال) نشكركم جزيل الشكر لحسن الضيافة والاستقبال، ونثمن جهودكم المميزة في رصد الإعلام والخطاب المتطرف ونحن نرى أن خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة مازال قائمًا على المنطقة والعالم، ونحتاج إلى تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتعاون لأن العدو مشترك والتحديات مشتركة .. ونشكركم على هذا المركز الكبير والمهم لجميع العالم .. من الله التوفيق).

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