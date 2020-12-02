مدير الكرة بـ الشباب يرد على نظيره في الاتحاد: الملعب قانوني !

المواطن - محمد سمعه

رد نزار العقيل، مدير الكرة بـ نادي الشباب، على مشعل السعيد، مدير الكرة في الاتحاد، وذلك بعد اندهاش العميد من اعتماد ملعب الأمير خالد بن سلطان لـ مباراة الفريقين اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.

"قرار اللعب على استاد خالد بن سلطان قانوني واللمعب جاهز من جميع النواحي" نزار العقيل – مدير الكرة بنادي #الشباب #الشباب_الاتحاد#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/rsX2kU2XrG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 2, 2020

وتحدث العقيل لـ قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية قائلًا: “الملعب قانوني وجاهز من جميع النواحي، ونحن أخذنا موافقة وزارة الرياضة والاتحاد العربي لكرة القدم للعب على هذا الملعب”.

وكان مشعل السعيد، مدير الكرة بـ العميد، أثار الجدل وذلك قبل لحظات من انطلاق مباراة الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، حيث أبدى اندهاشه من اعتماد ملعب الأمير خالد بن سلطان للمواجهة.

وتحدث السعيد لـ قناة أبو ظبي الرياضية قائلًا: ”حقيقة أندهش من كيفية اعتماد ملعب الشباب هذا، لا يلائم البروتوكول الصحي، وغرفة خلع الملابس به، ليست مُهيأة لاستقبال كامل أعضاء الفريق داخلها، نحن ندخل بالتناوب إلى اللاعبين في الغرفة، ولكن رغم كل هذه الظروف، الاتحاد سيحقق نتيجة إيجابية اليوم ضد الشباب”.

وتابع مشعل السعيد: ”دكتور مبارك المطوع، نائب رئيس اللجنة الطبية، أخبرني أن الملعب والغرفة ليسا جيدين ولا يلائمان البروتوكول، ولكن نجوم العميد عندهم الخبرة الكافية لتجاوز مثل كل هذه الأمور”.

وأضاف السعيد: ”العميد سيأخذ البطولة خطوة بخطوة لتحقيقها بإذن الله”.

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