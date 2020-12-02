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مدير الكرة بنادي الاتحاد يثير الجدل قبل مواجهة الشباب
اندهش من اعتماد ملعب الأمير خالد بن سلطان لإقامة اللقاء

مدير الكرة بنادي الاتحاد يثير الجدل قبل مواجهة الشباب

2020/12/02
الساعة 7:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مدير الكرة بنادي الاتحاد يثير الجدل قبل مواجهة الشباب مشعل السعيد مدير الكرة في الاتحاد
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 ملعب الشباب غير ملائم للبروتوكول الصحي
2 نجوم الاتحاد سيكونون في الموعد

أثار مشعل السعيد مدير الكرة بـ نادي الاتحاد، الجدل وذلك قبل لحظات من انطلاق مباراة الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، حيث أبدى اندهاشه من اعتماد ملعب الأمير خالد بن سلطان للمواجهة.

ملعب الشباب غير ملائم للبروتوكول الصحي

وتحدث السعيد لـ قناة أبو ظبي الرياضية قائلًا: ” حقيقة أندهش من كيفية اعتماد ملعب الشباب هذا، لا يلائم البروتوكول الصحي، وغرفة خلع الملابس به، ليست مُهيأة لاستقبال كامل أعضاء الفريق داخلها، نحن ندخل بالتناوب إلى اللاعبين في الغرفة، ولكن رغم كل هذه الظروف، الاتحاد سيحقق نتيجة إيجابية اليوم ضد الشباب”.

نجوم الاتحاد سيكونون في الموعد

وتابع مشعل السعيد: ” دكتور مبارك المطوع نائب رئيس اللجنة الطبية، أخبرني أن الملعب والغرفة ليسا جيدين ولا يلائما البروتوكول ولكن نجوم العميد عندهم الخبرة الكافية لتجاوز مثل كل هذه الأمور”.

وأضاف السعيد: ” العميد سيأخذ البطولة خطوة بخطوة لتحقيقها بإذن الله”.


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