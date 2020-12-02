مدير الكرة بنادي الاتحاد يثير الجدل قبل مواجهة الشباب

المواطن - محمد سمعه

أثار مشعل السعيد مدير الكرة بـ نادي الاتحاد، الجدل وذلك قبل لحظات من انطلاق مباراة الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، حيث أبدى اندهاشه من اعتماد ملعب الأمير خالد بن سلطان للمواجهة.

"أستغرب كيف تم اعتماد ملعب #الشباب لاستضافة المباراة وخصوصاً غرف الملابس.. رغم ذلك الفريق جاهز لتحدي كل الظروف" مشعل السعيد – مدير الكرة بنادي #الاتحاد#الشباب_الاتحاد#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/hD7H1RQnAa — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 2, 2020

ملعب الشباب غير ملائم للبروتوكول الصحي

وتحدث السعيد لـ قناة أبو ظبي الرياضية قائلًا: ” حقيقة أندهش من كيفية اعتماد ملعب الشباب هذا، لا يلائم البروتوكول الصحي، وغرفة خلع الملابس به، ليست مُهيأة لاستقبال كامل أعضاء الفريق داخلها، نحن ندخل بالتناوب إلى اللاعبين في الغرفة، ولكن رغم كل هذه الظروف، الاتحاد سيحقق نتيجة إيجابية اليوم ضد الشباب”.

نجوم الاتحاد سيكونون في الموعد

وتابع مشعل السعيد: ” دكتور مبارك المطوع نائب رئيس اللجنة الطبية، أخبرني أن الملعب والغرفة ليسا جيدين ولا يلائما البروتوكول ولكن نجوم العميد عندهم الخبرة الكافية لتجاوز مثل كل هذه الأمور”.

وأضاف السعيد: ” العميد سيأخذ البطولة خطوة بخطوة لتحقيقها بإذن الله”.

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