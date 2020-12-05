مدير تعليم الرياض: العمل التطوعي مظهر من مظاهر تقدم الأمم وازدهارها

المواطمن - واس

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف اليوم السبت الخامس من شهر ديسمبر، تأكيداً على منطلقات رؤية المملكة 2030 م المتضمنة زيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن العمل التطوعي أصبح مظهراً من مظاهر تقدم الأمم وازدهارها فالتخطيط والتنفيذ للتنمية المستقبلية يتطلب تضافر جهود المجتمع على كافة المستويات.

وأشار الوهيبي إلى أن رؤية المملكة 2030م ركزت على العمل التطوعي حيث تطمح الرؤية إلى رفع نسبة المتطوعين المسجلين رسمياً إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030م.

وتطرق الوهيبي إلى جهود الإدارة ومنسوبيها وطلابها وطالباتها في العمل التطوعي وما أظهروه من كفاءة عالية خلال جائحة كورونا وفي الأعمال التطوعية الأخرى ومنها موسم الحج والعمرة، مبيناً أن مجموع المتطوعين المسجلين رسمياً في الإدارة من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية ومن الطلاب والطالبات بلغ في عام 2020 م (48395) متطوعاً ومتطوعة.

وبيّن الوهيبي أن احتفاء تعليم الرياض باليوم العالمي للتطوع سيتم من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات عن بُعد على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم وجميع المدارس خلال المدة من 21 إلى 25 ربيع الثاني مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية ومنها دورات تدريبية في العمل التطوعي للطلاب والطالبات، حيث سيقيم النشاط الطلابي دورة تدريبية يوم غد الأحد عن بعد بعنوان حدد مجالك التطوعي، كما سيقيم دورة أخرى يوم الاثنين بعنوان دورة الإسعافات والتطوع إضافة إلى ملتقيات تطوعية عن بعد.

ويهدف احتفاء إدارة تعليم الرياض باليوم العالمي للتطوع إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي المنظم وإبراز جهود المتطوعين في التعليم العام وتقديم الشكر للعاملين والعاملات في مجال العمل التطوعي في التعليم العام .

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