مدير تعليم سراة عبيدة: يتم تهيئة الطلاب قبل دخول الاختبارات حضورياً أو عن بعد

المواطن - حسن عسيري - أبها

وقَف مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، ميدانيًّا صباح اليوم الأحد، على سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في عدد من مدارس المحافظة التي يحضر بها عدد من الطلاب لأداء الاختبارات، وقد استهل الزيارة بمتوسطة عمر بن الخطاب التابعة لمكتب التعليم بالفرشة، ثم لثانوية الأمير خالد الفيصل واطمأن “العلكمي” -خلال جولته- على تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية من “فيروس كورونا داخل القاعات وكذلك تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات، كما استمع إلى آلية عمل الكنترول في عملية رصد وتدقيق وإدخال درجات الطلاب.

وأكد، في ختام جولته، أن فترة الاختبارات الاستثنائية هذه تحظى بمتابعة شخصية من وزير التعليم ونائبه وقيادات الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم تهيئة الطلاب قبل الدخول للاختبارات عن بُعد من خلال منصة مدرستي وحضورياً ؛ بتقديم العديد من برامج التوجيه والإرشاد؛ لتهيئة النفسية والاستعداد ، والتي ستسهم -بمشيئة الله- في تجويد عملية التقويم وتحسين نواتج التعلم.

وثمّن “العلكمي” جهود المشرفين والمشرفات وقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية، وعملهم المخلص؛ من خلال إشرافهم على لجان الاختبارات والإنجاز والدقة في إنجاز أعمال التصحيح وإدخال الدرجات على النظام المركزي “نور” بشكل يومي.

شارك الخبر