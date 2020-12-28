مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المدير العام للسجون اللواء محمد الأسمري، وذلك إثر أزمة قلبية اعترته في مكتبه أثناء تأدية مهام عمله.
وعمل الأسمري مديرًا للتجنيد لمباحث المنطقة الشرقية، ثم مديرًا لسجن المباحث بالحاير، ثم رئيس فريق العمل الموحد بسجون المباحث، ثم كلف بمنصب مدير سجن المباحث في جدة لينتقل إلى المديرية العامة للسجون.
وقد نعى العديد من المواطنين والمسؤولين اللواء محمد الأسمري، مؤكدين أنه صاحب مبادرة فرجت التي ساهمت في إخلاء سبيل الآلاف من سجناء الحق العام.
الكاتب والروائي محمد عبدالعزيز فريج قال: “انتقل إلى رحمة الله مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، صاحب فكرة فرجت التي من خلالها تم تنظيم سداد مديونيات المساجين والإفراج عنهم عن طريق تكافل المجتمع بطريقة نظامية وميسرة أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يدخله فسيح جناته.
بدوره قال يوسف الفردوس : ” أحسن الله عزاءكم .. نسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل كل ما بذله وقدّمه من أجلنا خدمة الدين والمليك والوطن في ميزان حسناته يوم يلقاه”.
من جانبه قال سعود العيد :” فجع الوطن هذا اليوم برحيل مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، حيث فقدنا برحيله رجلًا ضحى بوقته وجهده في خدمة الوطن ندعو الله تعالى أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.
صحيفة “المواطن” تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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الشيخ أحمد عبدالله ردن البداح تلميذسماحةالمفتي الع
نعزي القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية حفظهم الله تعالى في وفاة سعادة اللواء الفقيد محمد بن هي الأسمري مدير عام الإدارة العامة للسجون في المملكة العربية السعودية والذي توفي يوم الأثنين ١٣ جمادى الأولى لعام ١٤٤٢هجري الموافق ٢٨ ديسمبر الجاري لعام ٢٠٢٠م ي مكتبه وتعرضه لنوبة قلبية مفاجئة وهو يزوال مهام عمله وقد كان الفقيد من الرجال المخلصين في خدمة الدين والمليك والوطن نسأل الله أن يغفر له الذنوب والخطايا وان يجعل الجنة مسكنه ويلهم أهله الصبر الجميل والسلوان إنه سميع مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين كما نبارك لسعادة اللواء ماجد بن بندر الدويش صدور أمر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير سعيدلعزيز بن سعود بن نايف آل سعود بتعيينه مدير عام للسجون في المملكة العربية السعودية وهو خير خلف لخير سلف إن شاء الله وفقه الله وسدد خطاه لخدمة الدين والوطن مسددومعان يامليكناسلمان وسمعاً وطاعة سيدي الملك تحياتي وتقديري كتبه محبكم وحافظ ودكم أخوكم الشيخ أحمد بن عبدالله بن ردن البداح مستشار شرعي الرياض حرر يوم الثلاثاء ١٤ جمادى الأولى لعام ١٤٤٢هجري الموافق ٢٩ ديسمبر الجاري لعام ٢٠٢٠م والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غير معروف
احمد