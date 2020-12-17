مرشح رئاسي لنادي برشلونة: راتب ميسي لا يمكن للنادي تحمله

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال المرشح الرئاسي لبرشلونة، إميلي روسو إن الراتب الحالي للنجم الأرجنتيني، للفريق ليونيل ميسي لا يمكن تحمله بالنظر إلى الحالة المالية للنادي.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ميسي ، الذي سعى للخروج من نو كامب في وقت سابق من هذا العام، لديه أقل من سبعة أشهر على عقده، ويمكن أن يكون حرًا في التفاوض مع الأندية الخارجية في يناير.

ويصر روسو على أن النادي يجب أن يؤمن مستقبل ميسي في كامب نو، لكنه يعتقد أنه يجب أن يتطلعوا إلى خفض راتبه للمساعدة في تحقيق التوازن، بينما يسعى النادي للعودة إلى مجدهم السابق.

قال روسو – الذي كان من بين المديرين الستة الذين قدموا استقالاتهم احتجاجًا على إدارة جوسيب ماريا بارتوميو للنادي – إن مستقبل برشلونة في يد ميسي.

راتب ضخم للغاية

وزعم الرئيس البالغ من العمر 54 عامًا أيضًا أنه إذا غادر ميسي، الذي يكسب 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في يناير فلن يكون ذلك لأسباب مالية.

وأظهرت التقارير أن برشلونة قد تم تصنيفه على أنه النادي صاحب أكبر إيرادات في كرة القدم الأوروبية قبل الوباء، ومع ذلك، فإن العمالقة الإسبان مديونون الآن 700 مليون جنيه إسترليني.

على الرغم من أن روسو يتطلع إلى خفض أجر ميسي، إلا أن القائم بأعمال رئيس برشلونة كارليس توسكيتس قال في وقت سابق من هذا الشهر إن بيعه سيكون في مصلحة النادي.

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