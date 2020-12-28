مركز لقاحات كورونا في جدة مجاني وآمن وللمواطن والمقيم

المواطن - جدة

سلطت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الضوء على مزايا مركز لقاحات كورونا المستجد في محافظة جدة.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن مركز لقاحات كورونا بمحافظة جدة مجاني، وآمن، ويخص المواطن والمقيم.

وتابعت الوزارة أن موقع المركز بالصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي.

ويجسد الإقبال الكثيف للتسجيل للحصول على لقاح كورونا التفاعل الإيجابي من أفراد المجتمع مع مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد تلقيه اللقاح، موجهًا رسالة للجميع بأن اللقاح آمن تمامًا.

ويعكس ارتفاع معدل عدد المسجلين على قوائم الراغبين لخمسة أضعاف في تلقي لقاح كورونا في الساعة التي تلت حصول الأمير محمد بن سلمان على الجرعة الأولى، وارتفاع الإقبال على مراكز التطعيم ثلاثة أضعاف المعدل اليومي، ثقة السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بسمو ولي العهد وقيادته الحكيمة لهذه الأزمة حتى قبل نشوئها.

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