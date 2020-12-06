مسؤول أوروبي: سنفرض عقوبات متوسطة وطويلة المدى على تركيا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال نائب رئيس المجلس الأوروبي، مارجريتيس شيناس، إن الاتحاد الأوروبي يستعد ليس فقط لفرض عقوبات قصيرة الأجل ، ولكن أيضًا عقوبات متوسطة وطويلة الأجل ضد تركيا خلال قمة الكتلة المقبلة.

وقد اتخذت أنقرة العديد من الخطوات الخاطئة ، والتي سيكون لها ثمن ، كما أبرز موقع أحوال التركي، نقلًا عن بي بي سي التركية.

وتأتي تصريحات شيناس قبل أيام من اجتماع القادة الأوروبيين في قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في 11 ديسمبر لمناقشة عدة قضايا ، بما في ذلك التوتر في شرق البحر المتوسط ​​والعقوبات المحتملة ضد تركيا بسبب سعي أنقرة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها في المنطقة.

عقوبات على المدى المتوسط والطويل

وقال مسؤول المجلس الأوروبي: “لقد ارتكبت تركيا كل شيء خطأ، لقد فعلت كل ما في وسعها لمواجهة ليس فقط أوروبا ، ولكن الجميع”.

وأضاف: إن الكتلة ستفرض عقوبات على أنقرة على الطاولة خلال القمة الأسبوع المقبل ، مشيرًا إلى أنها لن تكون قصيرة المدى فحسب ، بل على المدى المتوسط ​​والطويل أيضًا ، بينما ستكون علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحت النظر.

تدخل تركيا واليونان وقبرص في مواجهة سياسية بشأن المطالبات الإقليمية والموارد الهيدروكربونية المحتملة. دعت دول الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك اليونان وقبرص وفرنسا ، إلى اتخاذ إجراءات عقابية ردًا على الأنشطة البحرية التركية في شرق البحر المتوسط ​​، لكن أنقرة تؤكد أن لها الحق في البحث عن النفط والغاز قبالة سواحلها حيث يمتد الجرف القاري إلى أبعد من الجرف الدولي الحالي حدود معترف بها.

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