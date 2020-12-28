مسؤول كبير في حماس : إيران دعمتنا بمبلغ 22 مليون دولار

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

اعترف مسؤول كبير في حماس بأنه تلقى من قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، والذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة، مبلغ 22 مليون دولار نقدًا إلى حماس خلال زيارة وفد الحركة الفلسطينية إلى طهران.

محمود الزهار، العضو البارز في حركة حماس، تحدث لقناة العالم الإيرانية، وهي القناة الناطقة بالعربية للتلفزيون الإيراني الحكومي، وأبرزها موقع راديو فردا الإيراني، إنه خلال لقاء عام 2006 مع قاسم سليماني في طهران، تسلم 22 مليون دولار في أمتعة مطار.

دعم إيراني ضخم

وقال الزهار كان من المفترض دفع المزيد من الأموال، لكن وفد حماس كان تسعة أشخاص، ولم نتمكن من حمل المزيد؛ لأن كل حقيبة كانت تتسع لـ 40 كجم.

وفي حديثه عشية ذكرى حادثة اغتيال قاسم سليماني، ادّعى وزير خارجية حماس السابق: “شعرت أن قاسم سليماني كان أمينًا وصادقًا ورجل عمل، وأنه يستطيع التعامل مع الأمور بشكل جيد، وأن لديه مسؤوليات كثيرة”.

كما أشار محمود الزهار إلى أن زيارة وفد حماس جاءت بعد تعيينه في وزارة خارجية حكومة حماس بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة، وأن لقاءه مع قاسم سليماني كان الأول من نوعه.

وقال إنه خلال تلك الرحلة، كان لدينا أولًا لقاء مع محمود أحمدي نجاد، رئيس إيران آنذاك وتم عرض بعض الطلبات عليه وأحالني إلى قاسم سليماني.

وفي أعقاب الانتخابات التي فازت بها حماس، اندلعت اشتباكات دامية للسيطرة على قطاع غزة، وانتهت تلك الاشتباكات في النهاية بانتصار حماس.

وبعد أربعة عشر عامًا، ما زالت حماس مسؤولة عن غزة، وتعتبر العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حماس منظمة إرهابية.

استمرار الدعم الإيراني رغم الصعوبات

بينما تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني بشكل حاد في السنوات الأخيرة، خاصة في العام الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية المشددة، تشير بعض التقارير إلى أن إيران تواصل تقديم الدعم المالي للجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة، على الرغم من أن هذه المساعدة تبدو كذلك.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 2 ديسمبر من هذا العام أن وزير الداخلية، بني غانتس أمر بمصادرة أربعة ملايين دولار من الأموال التي تم إرسالها للتو من إيران إلى حماس.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الأموال جاءت من غزة إلى إيران من أجل تطوير البنية التحتية الإرهابية لحماس في غزة، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والمعدات.

وبحسب إسرائيل، أعطت إيران الأموال لزهير شملة، صاحب مكتب صرافة في غزة، وهو مقرب من قادة حماس.

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