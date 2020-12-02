مساعد مدرب ضمك يعلن إسلامه

المواطن - حسن عسيري - أبها

أعلن الإيطالي أنجيلو بوزيتي، مساعد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، عن اعتناقه الإسلام بشكل رسمي، وقام بتغيير اسمه إلى “حسن”.

مساعد مدرب ضمك يشهر إسلامه:

وقدم رئيس مجلس الإدارة، صالح أبو نخاع الشكر لمدير المسؤولية الاجتماعية للنادي فالح مسفر، والمدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري بعد إسلام مساعده الإيطالي رسميًّا.

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، حيث خسر 5 مباريات وتعادل في لقاء واحد.

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