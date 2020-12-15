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حصاد اليوم
مسن يستأجر عمالًا لحفر قبره وينتظر الموت بداخله
كي لا يكون عبئًا على أحد

مسن يستأجر عمالًا لحفر قبره وينتظر الموت بداخله

2020/12/15
الساعة 11:17 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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مسن يستأجر عمالًا لحفر قبره وينتظر الموت بداخله
المواطن - ترجمة : عمر رأفت
العناوين الفرعية
1 المسن ينتظر موته:
2 إنقاذ المسن الصيني:

استأجر رجل مسن في الصين يعاني من مرض السرطان عمالًا لحفر قبره؛ حتى يتمكن من الانتظار حتى يموت في الحفرة بعد أن فقد كل آماله في التعافي من مرضه.

المسن ينتظر موته:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قيل: إن المسن البالغ من العمر 79 عامًا كان يعاني من الألم بعد خضوعه للعديد من العلاجات لمحاربة سرطان الغدد الليمفاوية.

الصين

وقال مسؤولون لوسائل إعلام صينية: إنه مع استمرار تدهور صحته، حاول المريض في النهاية أن ينتظر الموت في الحفرة، لتجنب أن يكون عبئًا على زوجته وأطفاله.

إنقاذ المسن الصيني:

ويقال: إن الرجل في حالة مستقرة بعد أن أخرجته الشرطة من الحفرة، بعد أن استدعى أهل قرية هونان في جنوب الصين الشرطة.

الصين

وتم الكشف عن الحادث بعد ظهور لقطات على الإنترنت للمتقاعد الذي أنقذته السلطات من الحفرة.

ويمكن رؤية الرجل جالسًا داخل حوض تم وضعه في قاع حفرة محفورة في الأرض، محاطًا بالمسؤولين والقرويين.

مع استمرار تدهور حالته بعد عدة علاجات فاشلة، عاد الرجل وابنه مؤخرًا إلى مسقط رأسهما، في مدينة ووغانغ جنوب الصين، من بكين، حيث يعيشان حاليًّا.


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