مسن يستأجر عمالًا لحفر قبره وينتظر الموت بداخله

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

استأجر رجل مسن في الصين يعاني من مرض السرطان عمالًا لحفر قبره؛ حتى يتمكن من الانتظار حتى يموت في الحفرة بعد أن فقد كل آماله في التعافي من مرضه.

المسن ينتظر موته:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قيل: إن المسن البالغ من العمر 79 عامًا كان يعاني من الألم بعد خضوعه للعديد من العلاجات لمحاربة سرطان الغدد الليمفاوية.

وقال مسؤولون لوسائل إعلام صينية: إنه مع استمرار تدهور صحته، حاول المريض في النهاية أن ينتظر الموت في الحفرة، لتجنب أن يكون عبئًا على زوجته وأطفاله.

إنقاذ المسن الصيني:

ويقال: إن الرجل في حالة مستقرة بعد أن أخرجته الشرطة من الحفرة، بعد أن استدعى أهل قرية هونان في جنوب الصين الشرطة.

وتم الكشف عن الحادث بعد ظهور لقطات على الإنترنت للمتقاعد الذي أنقذته السلطات من الحفرة.

ويمكن رؤية الرجل جالسًا داخل حوض تم وضعه في قاع حفرة محفورة في الأرض، محاطًا بالمسؤولين والقرويين.

مع استمرار تدهور حالته بعد عدة علاجات فاشلة، عاد الرجل وابنه مؤخرًا إلى مسقط رأسهما، في مدينة ووغانغ جنوب الصين، من بكين، حيث يعيشان حاليًّا.

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