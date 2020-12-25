مشادة كلامية بين محمد العنزي وغُرم العمري بسبب النصر !

المواطن - محمد سمعه

دخل الناقدان الرياضيان غُرم العمري ومحمد العنزي في مشادة كلامية بسبب نادي النصر، وذلك بعد قول الأول إن العالمي لن يكون منافسًا على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2020/2021.

#الدوري_مع_وليد | محمد العنزي: على الورق النصر له حظوظ في المنافسة على الدوري .. النصر موجود في الكأس وموجود في السوبر .. إذًا النصر هو النادي الوحيد المتواجد في كل البطولات.#قناة_SBC pic.twitter.com/7o5qvMfRMd — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 24, 2020

وكان العمري قال إن أصفر العاصمة فقد المنافسة على لقب دوري المحترفين بعد تلقيه 6 هزائم في البطولة منذ انطلاق الموسم.

اندهاش العنزي من قول البعض إن النصر خارج المنافسة

ورد محمد العنزي قائلًا: “كيف تقولون إن أصفر العاصمة أصبح خارج المنافسة على الدوري، العالمي هو الفريق الوحيد في السعودية حاليًا المنافس على كل البطولات بالموسم الحالي، مثل الدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا”.

وأضاف العنزي: “حسابيًا وعلى الورق، النصر قادر على المنافسة في دوري المحترفين، رغم أنه في المركز الخامس عشر”.

ورد العمري قائلًا: “أنا قصدت أنه فقد المنافسة على الدوري، وليس في كل البطولات”.

كواليس المفاوضات مع خليفة فيتوريا

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير صحفية رومانية عن اقتراب المدرب البرتغالي روي فيتوريا من الرحيل عن النصر، ليكون الروماني دان بيترسكو خليفته في أصفر العاصمة.

وذكرت صحيفة GSP الرومانية أن دان بيترسكو يتفاوض حاليًا مع إدارة العالمي لتولي الأمور الفنية بالفريق الكروي الأول خلفًا لـ فيتوريا في المرحلة المقبلة، خاصة ؤأن المدرب الروماني أصبح بلا ناد حاليًا بعد مغادرة فريق كلوج الروماني.

وأضافت الصحيفة الرومانية أن إدارة صفوان السويكت ستعطي راتبًا لدان بيترسكو قيمته مليوني يورو سنويًا.

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