مشجع اتحادي لـ حارس الهلال: ركز أمام رومارينيو والوعد السبت !

المواطن - محمد سمعه

تحدى أحد مشجعي نادي الاتحاد، الحارس حبيب الوطيان، حارس الهلال، وذلك قبل مباراة الفريقين يوم السبت المقبل بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع اتحادي وهو يقول لـ الوطيان: “الوعد السبت، ركز أمام رومارينيو وفهد”.

المريسل يثير الجدل بسؤال عن الهلال:

وفي وقت سابق، أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل بطرح سؤال عن نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “جمهور الاتحاد، لا تنتظروا من بعض إعلامكم وهم قلة قليلة، لكل ما هو أزرق أن يُطرح هذا السؤال، فطرحهم له يعني خروجهم من جروب التبعية والمصالح الشخصية، بس برضو نطرح هالسؤال، ليه الأزرق ما طلب حكام أجانب لمواجهة الاتحاد؟”.

ويسعى الفريق الأزرق إلى الفوز على الاتحاد، وذلك من أجل الانفراد بصدارة دوري المحترفين.

نتيجتا الهلال والاتحاد بالجولة التاسعة:

وكان الأزرق انتصر على فريق القادسية بثلاثية مقابل هدف أول أمس الاثنين، وذلك ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين، بينما تعادل الاتحاد مع نادي الرائد بالجولة التاسعة بدون أهداف.

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