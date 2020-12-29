مشكلة لوجستية تؤخر لقاح فايزر في إسبانيا

المواطن - متابعة

أكد وزير الصحة الإسباني أن بلاده تواجه تأخيرًا في تسلم اللقاح؛ بسبب مشكلة لوجستية لشركة فايزر تتعلق بضبط درجة الحرارة.

وأوضح سلفادور إيلا في تصريحات صحفية أن مشكلة “التحكم في درجة الحرارة” أثناء عملية تحميل وإخراج اللقاح أدت إلى وقوع الحادث، لكن تم حل المشكلة الآن”.

وقال: إنه سيتم تسليم دفعة جديدة من اللقاح اليوم الثلاثاء بدلًا من الاثنين.

ومع إطلاق أوروبا حملة اللقاح، تم إعطاء الجرعات الإسبانية الأولى يوم الأحد في دار رعاية في وسط مدينة جوادالاخارا، بالقرب من العاصمة مدريد.

وكان أول شخص في إسبانيا يتلقى التطعيم هي السيدة أراسيلي هيدالغو البالغة من العمر 96 عامًا، والتي شكرت الله على تلقي اللقاح.

وذكر وزير الصحة أنه يتوقع أن يتم تحصين حوالي 70 في المائة من سكان البلاد بحلول نهاية الصيف.

وتخطت إسبانيا رسميًّا الاثنين عتبة 50 ألف وفاة بكوفيد-19منذ بداية تفشي الوباء، حسب أرقام وزارة الصحة.

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